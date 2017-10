Procurorii DIICOT: Copiii din reportajul The Sun nu au fost exploataţi

Procurorii DIICOT: Copiii din reportajul The Sun nu au fost exploatați

Ştire online publicată Marţi, 20 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Procurorii DIICOT vor clasa până la sfârșitul anului dosarul deschis pentru fapta de exploatare de minori, în cazul copiilor care ar fi fost folosiți de părinții lor la ambalarea jucăriilor din ouăle Kinder, anunțul fiind făcut de un anchetator, scrie News.ro.Până la sfârșitul anului, dosarul care îi privește pe părinții care și-ar fi folosit copiii la ambalarea jucăriilor Kinder se va închide, deoarece nu există indicii că minorii au fost exploatați."Copiii nu au absențe la școală, sunt îngrijiți și nu s-au descoperit dovezi că minorii au fost exploatați de către familiile lor”, a declarat, marți, un procuror din cadrul DIICOT.Pe 23 noiembrie 2016, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a început urmărirea penală in rem, pentru fapta de trafic de minori, în sensul exploatării prin muncă forțată, în cazul copiilor folosiți la ambalarea jucăriilor din ouăle Kinder.Timea Jurj, femeia din Satu Mare care și-ar folosi copiii pentru a ambala jucării din ouă Kinder, a declarat, după ce cotidianul britanic The Sun a publicat un articol pe această tema, că totul este o înscenare și că i s-ar fi promis că soțul său va primi un loc de muncă în Marea Britanie.”Eu n-am înțeles tot în engleză. A spus că totul este OK. Au spus că vor să promoveze ouăle. Am doi copii care umblă la școală, la grădiniță, nu lucrează nicidecum 13 ore și a fost băgată și nepoata mea. A spus «Haide, fă și tu poză». S-a uitat și n-a înțeles ce zice pe engleză”, a declarat Timea Jurj, pentru Digi 24.Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Satu Mare și Inspectoratul Teritorial de Muncă au făcut anchete în cazul familiei care și-ar folosi copiii pentru a asambla jucării din ouă Kinder și a celor două firme care i-ar plăti pe părinții acestora, în urma articolului publicat în cotidianul britanic The Sun.Directorul general al DGASPC Satu Mare, Mariana Dragoș, a declarat că instituția s-a autosesizat, în urma articolului publicat în cotidianul The Sun, pentru a vedea dacă faptele prezentate sunt reale, dacă acei copiii au fost supuși la diverse forme de abuz și le-au fost periclitate dreptul la viață și la educație.Și Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Satu Mare a declanșat controale la firmele Romexera și Prolegic, ale căror nume apar în materialul cotidianului The Sun.Ioan Flore, de la ITM Satu Mare, a declarat că echipe de control fac verificări la cele două firme. El a precizat că ITM a făcut controale la cele două firme în 2014 și, respectiv, 2015, iar atunci acestea nu aveau contracte de muncă la domiciliu și nici nu au fost semnalate situații de minori prezenți la muncă.Flore a spus că, din informațiile prezentate în articolul The Sun, rezultă că părinții acelor copii ar fi salariați ai celor două firme, însă, în urma verificărilor, numele prezentate nu figurează în registrul de evidență a salariaților.Acesta a arătat că, dacă informațiile prezentate în cotidianul The Sun sunt reale, cele două firme riscă să fie amendate dacă nu aveau încheiate contracte de muncă la domiciliu cu acele persoane.Reprezentanții Romexa SA, una dintre firmele al căror nume apare în materialul cotidianului The Sun, susțin că această activitate se realizează ”doar prin terțe persoane juridice care lucrează în secții organizate” și că nu are ”vreun indiciu cu privire la desfășurarea de activități ilicite de către firmele prestatoare”.Jurnaliștii The Sun susțin că familiile sărace de români muncesc până la 13 ore pe zi în propriile locuințe pentru a asambla jucăriile mici de plastic, care se găsesc în interiorul ouălor Kinder. De asemenea, copii români cu vârste de doar șase ani participă la această muncă extenuantă în schimbul unei plăți modice, echivalentă cu doar 22 de penny pe oră. Pentru fiecare 1.000 de ouă asamblate, o familie primește în jur de 20 de lei românești, echivalentul a doar 3,77 de lire sterline. Produsele sunt ulterior transportate la fabrica Ferrero din localitatea Carei. Intermediarii vând ouăle asamblate în schimbul a 80 de penny pe bucată.”Dacă directorii de la Ferrero ar ști se ce întâmplă în România probabil că ar avea un atac de cord. Compania nu primește ce a plătit, iar intermediarii câștigă o avere pentru munca unor oameni, care sunt tratați ca sclavi”, a declarat o sursă anonimă din interiorul companiei Ferrero, citată în articolul The Sun.Familia Jurj este implicată în proces. La asamblarea ouălor Kinder participă Timea (30 de ani) alături de soțul ei Christian (41 de ani), precum și de copiii Patrick (11 ani) și Hannah (6 ani), susțin jurnaliștii de la The Sun.”Este muncă de sclavi, dar ce am putea să facem altceva, nu avem nicio oportunitate. Atunci când vezi modul în care trăim aici trebuie să înțelegeți de ce este visul nostru să mergem în Marea Britanie”, a declarat Christian Jurj pentru The Sun.Potrivit The Sun, familia ar primi ouăle și jucăriile de plastic de la firma Prolegic, care este subcontractată de către Romexa SA.