Procurorii constănţeni spun că vedeta Cosmina Păsărin nu a consumat droguri

Opt persoane din Constanța și București anchetate pentru trafic și consum de stupefiante

Procurorii constănțeni spun că vedeta Cosmina Păsărin nu a consumat droguri

Procurorii constănțeni cercetează în stare de libertate opt persoane, din Constanța și București, care se fac vinovate de comiterea infracțiunilor de trafic și consum de droguri. Ele au fost depistate în urma unor acțiuni concentrate întreprinse de anchetatorii constănțeni încă de acum aproape două săptămâni. Printre persoanele audiate în acest dosar se află și Cosmina Păsărin, despre care, un ziar central, a făcut supoziția că ar fi fost depistată drogată. Lucru total neadevărat, susțin procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Constanța. Ea este audiată doar în calitate de martor, ei nefiindu-i luate probe de urină în vederea depistării drogurilor, așa cum s-a speculat în presa centrală. Povestea a început în urmă cu două week-end-uri, când un autoturism Audi a fost oprit pe drumul spre Medgidia. Cele trei persoane aflate la bord au fost percheziționate, iar asupra lor au fost descoperite câte aproximativ cinci grame de cocaină și alte cinci de ulei de canabis. Cei trei au povestit procurorilor că drogurile le-au cumpărat din București pentru consum propriu. Totuși, în urma declarațiilor persoanelor din autoturism, polițiștii și procurorii au descins acasă la frații uneia dintre cele trei persoane, la care au fost descoperite 42 de pastile ecstasy. La rândul lor, cei doi frați le-au declarat anchetatorilor că pastilele le-au cumpărat doar cu câteva ore înainte de la un individ, căruia i-au indicat numele și pe urmele căruia polițiștii au plecat deîndată. Individul a fost luat ca din oală, asupra sa descoperindu-se 4-5 pastile identice cu cele descoperite anterior. Declarația acestuia este cel puțin hilară. El a spus că, asemenea scenariului din filmul românesc „BD la mare“, cu „prafurile de la Mama Mare“, nu a făcut altceva decât să preia un „pachet“ (dar nu știa ce se afla în el) de la o persoană din stațiunea Mamaia, pe care nu știa cum o cheamă, dar care avea o mașină cu un număr de înmatriculare indicat cu exactitate anchetatorilor. Polițiștii au căutat autoturismul cu pricina, pe care l-au găsit în stațiunea Mamaia. La volanul ei se afla un tânăr, din București, prietena sa, și amica lor comună, Cosmina Păsărin. Oamenii legii au trecut la percheziționarea celor trei persoane, asupra prietenei băiatului fiind descoperit un comprimat și jumătate de ecstasy, din gama drogurilor găsite de anchetatori pe parcursul întregii investigații. Potrivit procurorilor DIICOT, asupra vedetei Cosmina Păsărin nu au fost descoperite droguri, ei fiindu-i luată doar o declarație, în calitate de martor. De asemenea, nu i-au fost prelevate probe de urină, așa cum eronat s-a consemnat în presa centrală, anchetatorii neavând motive suficiente de a o pune sub vreo acuzație. Precizăm că procurorii efectuează în continuare cercetări în acest dosar, motiv pentru care numele persoanelor implicate nu pot fi date publicității. 