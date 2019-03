Procesul procurorului general Augustin Lazăr cu Ministerul Justiţiei, amânat

Procesul procurorului general Augustin Lazăr cu Ministerul Justiției, amânat

Hotărârea a fost luată după ce avocatul procurorului general a depus o cerere de amânare, motivând că tot marți are o altă cauză în care-l reprezintă pe Augustin Lazăr la Înalta Curte de Casație și Justiție."În dosarul Lazăr vs. Ministerul Justiției, la termenul de judecată de azi, Curtea de Apel Alba Iulia a admis cererea apărătorului lui Lazăr și a dispus amânarea judecării cauzei pentru data de 02.04.2019 ora 11,00", a informat purtătorul de cuvânt al Curții de Apel Alba Iulia, Cosmin Muntean.Pe 2 noiembrie 2018, procurorul general Augustin Lazăr a depus la Curtea de Apel Alba Iulia, oraș în care își are domiciliul, o acțiune în contencios-administrativ prin care cerea suspendarea procedurii de revocare a sa din funcție, demarată de ministrul Justiției, Tudorel Toader. Augustin Lazăr a mai cerut suspendarea executării actelor care stau la baza emiterii propunerii respective, inclusiv a raportului privind activitatea sa managerială.În data de 24 octombrie 2018, Tudorel Toader a anunțat declanșarea procedurii de revocare din funcție a procurorului general, Augustin Lazăr.Ministrul Justiției a invocat 20 de puncte, printre care probleme grave de comportament și comunicare publică, probleme grave de management, lipsa organizării eficiente și a asumării responsabilității, discursuri eminamente politice și acuzații la adresa autorităților statului, contestarea deciziilor Curții Constituționale, neîndeplinirea obligațiilor asumate prin proiectul de management prin utilizarea pe scară largă a delegărilor în funcții de conducere, critici aduse Parlamentului și Guvernului, modul de desfășurare a anchetei privind intervenția jandarmilor la protestul din 10 august, încălcarea legii prin semnarea unor protocoale cu SRI.