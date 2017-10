Procesul dintre Sulfina Barbu şi Radu Mazăre a fost suspendat

Procesul dintre Sulfina Barbu și Radu Mazăre a fost suspendat

Procesul dintre fostul ministru al Mediului, Sulfina Barbu, și primarul Constanței, Radu Mazăre, a fost suspendat de Tribunalul Constanța, pe motiv că niciuna dintre părți nu s-a mai prezentat la proces. Dacă în termen de un an, vreuna dintre părți nu solicită repunerea dosarului pe rol, cauza se perimă. Sulfina Barbu înaintase apel împotriva sentinței Judecătoriei prin care a pierdut procesul cu primarul Radu Mazăre. Reamintim că Mazăre a făcut-o „proastă“ pe Sulfina Barbu, în timpul unei conferințe de presă, susținută pe 6 iulie 2006. Declarațiile au fost publicate a doua zi în mai multe ziare locale și centrale. În octombrie 2007, acțiunea a fost respinsă de Judecătoria Constanța ca neîntemeiată, dar instanța a obligat-o pe reclamantă și la plata a 2.000 de lei, reprezentând cheltuieli de judecată. La momentul respectiv, avocatul Sulfinei Barbu, Cătălin Dancu, solicitase instanței admiterea acțiunii și obligarea lui Radu Mazăre să publice în ziarul local „Telegraf“ și în „Evenimentul Zilei“ hotărârea sub titlu „Anunț Juridic“, sub sancțiunea acordării de daune cominatorii de 5.000 lei pe zi pentru fiecare zi de întârziere în publicarea deciziei instanței. Daunele s-au cerut a fi calculate de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii.