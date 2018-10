Procesul Colectiv se reia de la zero, după 3 ani de la tragedie!







În mod normal, acum o lună trebuia să fie repartizat un nou judecător în dosar, care să decidă dacă procesul ar putea fi reluat de la zero, potrivit normelor.



Valeriu Mihail Terceanu, judecătorul care se ocupa de dosarul Colectiv, s-a pensionat pe data de 3 septembrie. La precedentul termen din dosarul Colectiv, cel din 10 septembrie, Tribunalul București încă nu desemase un alt magistrat care să se ocupe de caz.



Tribunalul București nu a reușit să desemneze un alt magistrat care să preia dosarul Colectiv, astfel încât procesul a fost amânat pentru data de 22 octombrie.



Amânarea procesului i-a nemulțumit pe părinții tinerilor decedați în urma incendiului de la Colectiv, unul dintre aceștia, Jean Chelba, declarând că "toată lumea este cu nervii la pământ".



"Suntem foarte indignați și supărați, am ajuns la capătul răbdării. Nu se poate așa ceva. Sunt cel care, acum un an și ceva, am strigat judecătorului să nu iasă la pensie. Ne-a făcut, cred, în ciudă. În luna iunie a depus actele și nu știu ce s-a întâmplat, trebuia semnat decretul mai devreme. Președintele nu știu dacă și-a făcut în totalitate treaba. Poate era pe bicicletă și nu avea creion la el să-i semneze. De abia de o săptămână și ceva a anunțat. Deocamdată, nu există complet de judecată și niciun judecător care să preia acest caz. Toată lumea este cu nervii la pământ, se apropie 30 octombrie, se fac trei ani. Nimic nu s-a întâmplat. Sper ca să nu se întâmple ca în dosarele Revoluției și Mineriadei. Eu zic să nu ne aducă în starea în care să ne facem singuri dreptate. Își bat joc de noi. Nu au fost în stare să pună un judecător, mi se pare impardonabil. Suntem la capătul puterilor, suntem foarte indignați. Sunt la limita răbdării, mai ales părinții. În numele lor vorbesc, dar și al supraviețuitorilor. Acolo e mai mare bătaia de joc. Ați văzut termenul - 22 octombrie. Ce or fi făcând în timpul ăsta? Nu înțeleg. Cu acest dosar, de trei ani de zile, plimbat, zeci de termene de amânare, pentru mine este de neacceptat", a spus Jean Chelba, la ieșirea din tribunal.



"Sunt 3 ani de la Colectiv și nu avem nicio lege pentru autorizații. Nu avem nicio politică pentru a autoriza construcțiile, se construiește haotic, fiecare face ce vrea. Cu o simplă șpagă poți construi orice, oriunde. După 3 ani de la Colectiv, nu avem niciun proces început, avem judecători care calcă în picioare memoria copiilor noștri, niște procurori care și-au bătut joc. Pe 22 octombrie e următorul termen dat în speranța că un judecător va accepta să preia dosarul. Vom intra în 2019 făra ca dosarul Colectiv să intre într-un proces normal. Cum vrem să răspundă oamenii din primării când judecătorii și procurorii nu își fac treaba? Nimănui nu îi e frică de nimic, sunt foarte neîncezător. Uitați-vă ce nebunie e în justiție. Avem un partid care a câștigat puterea totală în țara asta, puteam face ce legi doream, dar să fie constructive, nu să ne învârtim în jurul unor legi care să scape infractorii", a declarat Eugen Iancu, președintele Asociației Colectiv, la Digi24.



În aprilie 2016, dosarul Colectiv a fost trimis în instanță de Parchetul General, inițial la Judecătoria Sectorului 4, procesul fiind apoi mutat la Tribunalul București.



După mai multe termene de amânare, judecătorul Mihail Terceanu reușise să înceapă judecarea pe fond a dosarului, fiind audiați cei trei patroni ai clubului Colectiv.



În dosarul Colectiv au fost trimiși în judecată patronii clubului - Alin George Anastasescu, Paul Gancea și Costin Mincu; Daniela Niță - patroana firmei de artificii SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, Cristian Niță (director) și Viorel Zaharia (pirotehnist), precum și persoanele juridice SC Colectiv Club SRL și SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL.



De asemenea, au fost trimiși în judecată fostul primar al sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, trei angajați din cadrul primăriei: Aurelia Iofciu - șef al Serviciului autorizări comerciale, Larisa Luminița Ganea - consilier superior, Ramona Sandra Moțoc - referent superior, ambele în cadrul aceluiași serviciu, dar și pompierii Antonina Radu și George Petrică Matei.



La finalul lunii august, președintele Klaus Iohannis a semnat decretul de eliberare din funcție a lui Valeriu Mihail Terceanu, care s-a pensionat cu data de 3 septembrie. Judecătorul este cel care s-a ocupat de dosarul Colectiv, iar în acest caz, procesul ar putea fi reluat de la zero. Mihail Valeriu Terceanu este fostul soț al judecătoarei Geanina Terceanu, cea care a fost condamnată, la începutul acestui an, pentru luare de mită în dosarul Transferurilor. Geanina Terceanu a fost condamnată la șapte ani cu executare de instanța supremă.



Procurorii de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) au trimis în judecată dosarul Colectiv încă de pe 28 aprilie 2016, scrie romaniatv.net





Procesul Colectiv se reia, la aproape trei ani de la tragedie și la un an și jumătate de la primul termen. Judecătorul care i-a audiat pe cei trei patroni ai clubului s-a pensionat în vară. Acum, întreaga procedură - inclusiv audierea celor trei - se va relua cu un nou magistrat, scrie romaniatv.net