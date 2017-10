Procesul ceferiştilor se pierde în excepţii

Procesul ceferiștilor se pierde în excepții

Vineri, la Tribunalul Constanța a avut loc un nou termen de judecată în procesul în care ceferiștii constănțeni au dat în judecată conducerea Regionalei pentru că nu și-au primit anumite drepturi salariale. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că, de trei ani, nu și-au mai primit bonusul ce li se cuvine de ziua ceferistului, care este sărbătorită, în fiecare an, la data de 23 aprilie. Prima respectivă este stipulată în contractul colectiv de muncă, alături de primele de Crăciun și de Paști, însă personalul din CFR nu a mai primit-o de mai mulți ani. Liderii sindicali au făcut nenumărate memorii la București, cât și conducerii locale, dar doleanțele lor au fost ignorate. Din acest motiv au fost nevoiți să intenteze proces, pentru a-și cere drepturile în fața judecătorilor. „Vrem să se respecte contractul nostru colectiv de muncă. Dacă lăsăm așa, fără să acționăm în vreun fel, conducerea va crede că nu ne pasă și, treptat, ne vom trezi că nu primim nici celelalte prime prevăzute în contract. Colegii din țară nu fac nimic în acest sens pentru că nu cred că au șanse de izbândă, dar noi am decis să acționăm! La negocieri ne-au dat tot ce am cerut ca să scape de noi și acum spun că nu au bani… I-am dat în judecată și ne cerem drepturile restante din 2004 până acum. Anul acesta ne-au dat o mică parte din bani ca să ne închidă gura, dar degeaba, nu ne lăsăm" - a declarat Vasile Anghel, lider de sindicat. La termenul de vineri au fost puse în discuție mai multe excepții legate de procedură. Dacă două au fost respinse din start, în cazul alteia, prin care se solicita constatarea lipsei calității procesual pasive a sucursalei CFR Constanța, Compania Națională (a CFR) a susținut că sucursala CFR are calitate procesuală, pentru că ea este cea care emite ștatele de plată. Instanța a obligat Compania Națională să depună acte pentru susținerea celor afirmate și a acordat un nou termen, pentru 19 octombrie a.c.