PROBLEMELE SOCIALE DIN ARMATĂ LE AFLAŢI DE LA SOLDAŢI, NU DE LA GENERALI ŞI COLONEI! Militarul cu 1.200 lei salariu trăieşte greu, nu amiralul cu 10.000 lei

PROBLEMELE SOCIALE DIN ARMATĂ LE AFLAȚI DE LA SOLDAȚI, NU DE LA GENERALI ȘI COLONEI! Militarul cu 1.200 lei salariu trăiește greu, nu amiralul cu 10.000 lei

nemulțumirea referitor la diferențele prea mari între reținerile contravalorii normei de hrană pe timpul participării la exerciții și aplicații și sumele acordate ca diurnă de delegare. Hotărârea de guvern care reglementează acest aspect stipulează că personalul MApN primește valoarea financiară a normei la care are dreptul doar în situația în care nu primește hrană caldă sau rece. Or, pe timpul exercițiilor și aplicațiilor, participanții primesc astfel de hrană.

diurna de delegare, aceasta se acordă în baza HG nr. 1860 din 2006. Conform actului normativ, Ministerul Finanțelor Publice actualizează cuantumul diurnei în funcție de evoluția prețurilor de consum la produsele alimentare, în cazul în care rezultă o creștere mai mare de 10% a acestora. Așa s-a și întâmplat, în timp, diurna fiind, din 2015, de 17 lei.

Salarizarea personalului reprezintă un alt aspect ce generează supărări. Neaplicarea în totalitate a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010, legile anuale emise în acest domeniu și raportarea, în acordarea unor drepturi, la veniturile salariale din decembrie 2010 sunt câteva din dispozițiile legislative ce au avut ca urmări nu numai diferențieri salariale, ci și dificultăți în atragerea de personal și încadrearea funcțiilor de la baza ierarhiei militare.

Încadrarea personalului civil contractual în condiții de muncă deosebite, speciale sau alte condiții a constituit o altă temă abordată în cadrul ședinței. Din păcate, MApN nu s-a implicat prea mult în rezolvarea acestei probleme.

acordarea contravalorii normei de echipament și în cazul soldaților și gradaților profesioniști

compensația pentru chirie, propunerea este de a se acorda în funcție de garnizoană, nu de soldă. Referitor la situația locativă, reprezentantul Direcției domenii și infrastructuri, colonel Cristian Apostol, a precizat că MApN a achiziționat de pe piața civilă 165 de locuințe – în București (107), Iași, Buzău, Pitești, Craiova – și va achiziționa altele în 2017. Acestea sunt în curs de a fi repartizate după criteriile stabilite prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 84/2009. În perioada următoare, se are în vedere modificarea unor prevederi ale ordinului, astfel încât să aibă acces mai ușor la asemenea locuințe și cadrele militare aflate la început de carieră, soldații și gradații profesioniști și personalul civil.

Comisia centrală pentru probleme sociale a MApN s-a întrunit, la jumătatea lunii februarie, într-o ședință, condusă de șeful Direcției personal și mobilizare din SMG, contraamiral de flotilă Tiberiu Frățilă, după cum ne informează presamil.ro.Potrivit publicației, au fost discutate, punctual, problemele de natură socială semnalate de personalul MApN în semestrul al doilea al anului trecut. De fapt, în mare parte, este vorba de probleme mai vechi, aduse la cunoștința membrilor comisiei în repetate rânduri, dar încă nesoluționate.Astfel, printre probleme aduse în discuții s-au aflat:Ceea ce mi se pare ciudat este că s-au discutat problemele militarilor fără ca aceștia să știe sau să aibă prilejul să-și spună punctul de vedere. Ne întrebăm care a fost componența comisiei și totodată dacă din componența comisiei a făcut parte și SGP așa cum prevede ordinul ministrului apărării naționale nr M34/ 2016?De ce nu au fost invitați la întrunire și reprezentanți ai Ligii Militarilor Profesioniști, ligă ce reprezintă interesele și problemele soldaților din Armata Română? Domnilor reprezentanți ai MApN, cele mai mari probleme sociale nu le veți întâlni la generali, amirali sau colonei. Dacă vreți să aflați problemele discutați cu soldații, oameni care după o lună de muncă se duc acasă la familie cu 1.200 lei, oameni care se tem că oricând pot fi aruncați în stradă de Armată în lipsa unor contracte de muncă stabile și serioase. Iar dacă nu vreți să dați ochii cu ei, vă enumerăm mai jos care sunt probleme adevărate cu care se confruntă soldatul român, așa cum au fost transmise ele de LMP direct ministrului Leș:Delegația prezentă la București a propus ca la recomandarea comandanților de unități, gradații profesioniști cu o vechime de cel puțin 20 de ani și care au fost loiali sistemului militar, obținând rezultate foarte bune în întreaga carieră, să intre direct în corpul subofițerilor. "Această măsură este motivantă pentru militarii profesioniști, care aleg o carieră îndelungată de timp în cadrul MApN, lăsând și la îndemâna comandanților un instrument util de evaluare și motivare a acestor militari, prin intermediul unor comisii care să analizeze obiectiv propunerile”, au afirmat reprezentanții Ligii Militarilor Profesioniști. De asemenea, se dorește ca la expirarea primului contract de 5 ani, soldații și gradații profesioniști să poată încheia, succesiv, noi contracte, cu durata de 5 ani fiecare. După 15 ani de activitate în MApN, Liga Militarilor Profesioniști susține că soldaților și gradaților profesioniști ar trebui să li se încheie contracte pe o perioadă nedeterminată, până la vârsta standard prevăzută de lege.Modificarea și completarea Legii nr. 223/2015, în sensul introducerii și militarilor rezerviști printre beneficiarii drepturilor conferite de actul normativ. Dintr-o simplă analiză, se poate constatat încălcarea principiului egalității, prin care se asigură tuturor participanților la sistemul de pensii militare de stat un tratament nediscriminatoriu între persoane aflate în aceeași situație juridică. Militarii din corup soldaților și gradaților profesioniști, trecuți în rezervă în baza legislației anterioare, nu pot beneficia de instituția reducerii vârstei standard de pensionare fructificând încadrarea în condiții de muncă. Totodată, beneficiul deschiderii dreptului de pensie de serviciu anticipată este și el încălcat, fiind accesibil doar militarilor în activitate.De la 1 august 2016 s-a acordat un procent de 10% compensație, solda de merit, pentru a nu mai exista diferențe salariale între militarii pe aceeași funcție. Modul de calcul al sporului este diferit față de militarii care dețineau solda de merit din anul 2009, în procent de 20%. Modul de calcul al sporurilor, la cei care au primit 10% este diferit întrucât stabilirea cuantumului nu se ia în calcul procentul de 10% de la 1 august 2016.Pentru o salarizare corectă, propunerea este să se majoreze valoarea de referință sectorială (VRS), de la 217,64 lei la 370 de lei. La 370 lei VRS un soldat ajunge la solda funcției de bază 1461 de lei, cu 11 lei mai mult decât salariul minim pe economie. În acest caz, salariile militarilor vor crește gradual în funcție de grad și vechime și nu vor mai exista solde egale.„Este imperios necesar introducerea spre dezbatere în Parlament a Proiectului de Lege a Statutului Cadrelor militare, gradaților și soldaților, deoarece suntem singura țară din cadrul Structurii Nord-Atlantice care are mai multe statute pentru categorii diferite de militari. Totodată, considerăm că titlul acestei legi ar trebui să fie Legea Personalului Militar, din considerentul că această formulare acoperă întreaga plajă a gradelor militare și ar acoperi și situațiile din legislația primară sau secundară, care se referă doar la cadre militare”, precizează reprezentanții Ligii Militarilor Profesioniști.Conform Ordinului Ministrului Apărării Naționale nr. M. 72/2012, norma de echipare aferentă soldaților și gradaților profesioniști prevede echiparea cu ținuta de oraș. Soldații și gradații profesioniști nu beneficiază de ținută de oraș și nici de contravaloarea anuală în bani pentru echipare, similar cadrelor militare în activitate, situație considerată discriminatorie de Liga Militarilor, care consideră că se încalcă articolul 16 din Constituția României care prevede că „cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări”.De asemenea, la capitolul chirii, LMP propune ca MApN sa plătească un credit imobiliar cu Prima Casa timp de 5 ani. Propunerea a fost primită cu mare interes pentru că Ministerul încurajează militarii sa devină propietari si se face economia la bugetul armatei, pentru că nu mai plăteste chiria unui militar timp de 25 -30 de ani.Amintim că la sfârșitul lunii decembrie, o delegație a Ligii Militarilor Profesioniști s-a întâlnit, la sediul MApN, cu ministrul Apărării, Gabriel Leș. Reprezentanții Ligii Militare Române, prin vocea membrilor delegației care s-a deplasat la MApN, au ridicat, pe lângă setul de propuneri în, mai multe probleme, după cum informează site-ul www.ligamilitarilor.ro.Cap. Dănuț Albu a reamintit nedreptatea care s-a facut in 2001, cand printr-o ordonanta a guvernului din acea perioada, militarii angajati pe baza de contract au fost degradati, prin OG-90/2001, de la gradul de sergent, la gradul de caporal.Atat Cap. Albu cat si Cap. Suteu au aratat ca acea ordonanta de guvern a fost un act neconstitutional, pentru ca gradul militar este un bun dobandit si nu se poate lua decat printr-o hotarare judecatoreasca bazata pe o lege penala, propunand ca toti cei care au avut acest grad sa-l primeasca inapoi ca o reparatie morala.Cap. Dănuț Albu a propus ca SGP trecuti de 45 de ani sa fie folositi in companii speciale pentru paza unitatilor si a obiectivelor militare,pornind de la realitatea ca acestia nu mai pot dezvolta performante fizice similare cu cele ale camarazilor mai tineri, oricat de bine s-ar pregati,datorita „ceasului biologic”.Cap. Albu a mai propus reinfiintarea scolilor de soferi profesionisti, astfel incat militarii care sunt trecuti de 40 de ani sa fie folositi ca soferi, avand in vedere lipsa acuta de soferi din sistemul militar. Tot Cap. Albu a mai propus ca MApN sa scolarizeze gradatii trecuti de 45 de ani in meserii, care pot fi folosite in tot ceea ce inseamna parte logistica intr-o unitate militare.Cap. Florin Șuteu a argumentat necesitatea existentei unui caporal consilier al comandantului pe probleme de SGP la nivel de unitate, batalion, brigade etc.Cap. Suteu a propus ca din comisia care analizeaza accederea directa in corpul subofiterilor a unui caporal cu o vechime de 20 de ani in sistemul militar, sa faca parte 2 gradati profesionisti( punctul 10 ).Cap. Adrian Udrea a cerut respectarea ordinului ministrului M-34/2016 pentru modificarea Regulamentului de organizarea si functionare a comisiilor pentru probleme sociale de la nivel batalion, brigade, SMG, Minister care arata expres ca si gradatii profesionisti trebuie sa faca parte din aceste comisii, aratand ca acest ordin nu se respecta in majoritatea unitatilor.Cap. Gabriel Radu si Cap. Daniel Mitran din Fortele Navale, au pus in discutie posibilitatea ca sporurile de radiatii si alte sporuri specifice de la bordul navei ale tuturor membrilor echipajului, sa fie raportate intr-un procent din solda comandantului navei. Tot de la Marina, Cap. Stancu Alexandru a adus in discutie problema tinutei de instructie, care nu se acorda la timp soldatilor si gradatilor profesionisti.Cap. Victor Poliacov a cerut analizarea dispozitiei SMG 103/06.12.2016, care prevede renuntarea la scafandri care au gradul de caporal, in cadrul Divizionului 175 scafandri de lupta. Propunerea Cap. Poliacov este de a se pastra gradul de caporal in cadrul unitatii si, daca acest lucru nu este posibil, toti scafandri de lupta din cadrul EODsi FOS sa fie avansati in corpul maistrilor militari de marina.Amintim că delegația LMP a fost compusă din:1. Cap. Albu Danut Bg.9 – C-ta2. Cap. Udrea Adrian Bat.495 – Buc.3. Cap. Radu Ghe. Gabriel F-222 – C-ta4. Cap. Mitran Daniel F-221 – C-ta5. Cap. Stancu Alexandru F-111 – C-ta6. Cap. Poliacov Victor Divizion 175 nave scafandri – C-ta7. Cap. Suteu Florin Bg.282 – Focsani8. Cap. Tacea Ciprian Bg.2 – Brasov9. Cap. Elisei Vasile Bg.2 – Brasov