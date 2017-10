Probleme la elicopterele Eurocopter, din care face parte şi aeronava prăbuşită în lacul Siutghiol!

2

probleme tehnice

dorine, faptul ca esti atat de pornint impotriva "maker-ului" este un semn bun. dar, legal, nu ai nici o sansa. atata vreme cat astfel de defecte sunt publicate si raportate PUBLIC, deasemenea trimise fiecarui beneficiar, astfel de masuri legale [precum le denumesti] nu pot fi luate. in schimb se pot cauta dosarele de revizii si mentenanta, si poate se afla ca [ups!] anumite piese de schimb au fost folosite de pe piata after-market [adica similare cu piesele originale, dar nefiind certificate de producator], mai ieftine si avand bineinteles o calitate mai slaba. ancheta de care spui e asa: cauza opririi primului motor - cauza opririi celui de-al doilea motor [daca s-a oprit? exista marturii precum in momentul impactului "s-a auzit un zgomot mare apoi o bufnitura"] - functionabilitatea flotorilor [daca erau de ce nu s-au activat automat / daca nu erau, de ce nu erau] - echipament individual de protectie al echipajului atat aviatic cat si auxiliar [in cazul in speta medical] - procedurile verificate si aplicabilitatea lor - etc. in rest, doar de bine. si inca ceva, pentru toti "specialistii" din tv, radio si presa. inainte sa publicati ceva, verificati ceea ce scrieti. pacat ca induceti lumea in eroare si persoane precum dorin, devin specialisti in investigatii accidente aviatice, la fel specialisti in drept litigiaos international. o zi buna tuturor.