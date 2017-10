Pro sau contra legalizării armelor letale în România? Un poliţist american explică avantajele, dar şi pericolele

1

Pleosc si de la capat,adica pleosc...

Deocamdata in Romania nici politistii nu au o lege care sa-i apere in fata infractorilor inarmati,nu avem o lege clara in folosul cetatenilor privind dreptul la autoaparare. Inca martorilor le e frica sa raporteze evenimente din cauza ca nu vor sa fie expusi razbunarilor si pusi la cheltuieli cu drumuri la tribunal,libere de la munca pentru declaratii,adica niste bani aruncati la gunoi. Romania inca este condusa de indivizi dubiosi,institutiile statului nu reprezinta ceva demn de incredere din partea romanilor. Sa dai liber la arme letale acum ar fi salutar poate pentru ca niste interlopi s-ar ucide intre ei ,dar apoi ar fi din nou uniti cu coruptii impotriva populatiei inarmate dar cu armele tinute incuiate in fisete de metal acasa.Nu ar fi mai buna o lupta reala impotriva infractorilor,adica sa-si faca dracului treaba institutiile platite cam degeaba?