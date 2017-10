Prinsi la furat de jandarmii constanteni

Patru barbati, cu varste cuprinse intre 22 si 40 de ani, au fost prinsi de jandarmii constanteni, in apropiere de localitatea Tortomanu, la furat de conducte de irigatii. Indivizii sapasera un sant lung de aproximativ 50 de metri, cu adancimea de o jumatate de metru pentru a ajunge la conductele de irigatii pe care le vanau. De asemenea, ei aveau asupra lor un aparat autogen, dispozitive de taiere, un tub de oxigen, o butelie de aragaz, rangi, sape si alte scule, pentru a-si putea face treaba cat mai eficient cu putinta. In imediata apropiere se aflau si patru carute cu ajutorul carora indivizii intentionau sa transporte conductele ce urmau sa le fure. La vederea jandarmilor, cei patru au incercat sa fuga, dar au fost prinsi rapid si imobilizati de militari. Ei au recunoscut apoi ca intentionau sa vanda marfa la un centru de colectare a fierului vechi. Pe numele lor, jandarmii au intocmit actele premergatoare cercetarii penale pentru comiterea infractiunilor de furt calificat si distrugere, dosarul lor fiind inaintat Parchetului de pe langa Judecatoria Medgidia in vederea solutionarii.