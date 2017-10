Prinşi cu droguri în parcul de la Gară

1

normalitate si proprietate intelectuala

Sunt profesor de chimie, promotia 1982 cu grad de sublocotenent in rezerva, arma 52, aparare civila si va rog sa cautati in Constanta pe colega noastra CIUCA MARIANA. Avem obligatia sa facem profilxia toxicomaniei in scoli si universitati. Eu , din 2008, scriu zi de zi despre droguri, despre pericolul ce -l reprezinta si atrag atentia asupra aparitiei de laborataore clandestine de sinteza a" drogurilor sintetice". Nu am gasit sprijin la Institutul de Chimie Timisoara al Academiei Romane si mi-am dat de doua ori demisia, ultima data in 3 martie 2008...