Prinşi cu droguri asupra lor! Şase tineri, pe lista neagră

Prinși cu droguri asupra lor! Șase tineri, pe lista neagră

Mai multe persoane din Constanța vor da explicații în fața anchetatorilor, după ce au fost prinse cu droguri asupra lor.Concret, jandarmii au surprins, în Constanța, șase persoane care aveau asupra lor 13 pliculețe autosigilante transparente, din care șapte cu fragmente vegetale sub formă de muguri, cinci cu fragmente vegetale de culoare verde - maronie, unul sub formă de pulbere de culoare roz, dar și 11 bucăți de hârtie cu aceeași substanță de culoare verde maronie și un aparat de mărunțit sub formă cilindrică care prezenta la interior urme de fragmente vegetale cu miros înțepător.„În perioada 10-12 noiembrie a.c., jandarmii Grupării Mobile Constanța care se aflau în misiune de asigurare a ordinii și siguranței publice la intrarea în stațiunea Mamaia și zona Pieței Tomis III au surprins șase persoane cu vârste cuprinse între 19-30 ani, care-și confecționau țigarete artificiale (jointuri). Asupra acestora, jandarmii au mai găsit 13 pliculețe autosigilante transparente, din care șapte cu fragmente vegetale sub formă de muguri, cinci cu fragmente vegetale de culoare verde - maronie, unul sub formă de pulbere de culoare roz, dar și 11 bucăți de hârtie cu aceeași substanță de culoare verde - maronie și un aparat de mărunțit sub formă cilindrică care prezenta la interior urme de fragmente vegetale cu miros înțepător.”, anunță reprezentanții Jandarmeriei Constanța.Pliculețele autosigilante, bucățile de hârtie cu fragmente vegetale, aparatul de mărunțit și jointurile găsite asupra lor vor fi predate Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, în vederea continuării cercetărilor.