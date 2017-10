Prins la volan cu băutura-n nas, dar lăsat în pace. De ce i-a spus poliţia "drum bun"

Prins la volan cu băutura-n nas, dar lăsat în pace. De ce i-a spus poliția "drum bun"

Un șofer a scăpat ca prin urechile acului, după ce a fost oprit de polițiștii rutieri și a fost testat cu aparatul etilotest. Bărbatul consumase alcool, însă oamenii legii n-au avut ce să-i facă. I-au înapoiat permisul și i-au urat drum bun. Etilotestul arăta o alcoolemie de 0,10 mg/l alcool în aerul expirat. Dacă șoferul avea o alcoolemie de 0,11 mg/l, devenea pieton.„Într-adevăr, între 0,00 și 0,10 mg/l nu se ia nicio măsură, dar este vorba doar de aparatul etilotest și nu are legătură cu prevederi legale și toleranță, ci este o chestie tehnică. Este vorba de valoarea indicată de etilotest de la care se reține permisul. Dacă aparatul etilotest indică de la 0,11 până la 0,39 mg/l, se reține permisul de conducere pentru 90 de zile și se întocmește proces verbal de contravenție. Dacă etilotestul arată de la 0,40 în sus, se întocmește dosar penal și se recoltează probe biologice”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, comisar Ciprian Sobaru, șef al Biroului Accidente din cadrul Serviciului Rutier Constanța.Pe lângă alterarea vitezei de reacție și a reflexelor, alcoolul, chiar și până la valoarea admisă de 0,10 mg/l alcool în aerul expirat, poate să vă afecteze viitorul. În cazul unui accident rutier soldat cu victime, din cauza unui singur pahar de bere, puteți fi cercetat pentru vătămare corporală.„Dacă se calculează alcoolemia din sânge și se stabilește o îmbibație de 0,03, tot se consideră că șoferul era sub influența băuturilor alcoolice. Asta contează foarte mult. Spre exemplu, dacă este vorba despre un accident cu vătămări de persoane și victima are până în 90 de zile de îngrijiri medicale, nu se consideră infracțiunea de vătămare corporală. În schimb, dacă vic-tima are chiar și câteva zile de îngrijiri medicale, iar conducătorul auto vinovat se afla sub influența băuturilor alcoolice, chiar și 0,03, atunci este infracțiunea de vătămare corporală. Contează foarte mult, iar în ceea ce privește alcoolemia până-n 0,10, este o chestiune pur tehnică”, a mai adă-ugat Ciprian Sobaru.Conform adresei nr. A 8/4165 din 2002 a Institutului de Medicină Legală „Mina Mino-vici”, se consideră că până la 0,10 mg/l alcool în aerul expirat, nu apare niciun fel de alterare a vitezei de reacție, a reflexelor sau a celorlalte funcții psihomotorii, iar depășirea acestui prag atrage după sine răspunderea contravențională. Totuși, este bine să aveți mare grijă când vă urcați la volan chiar și după ce ați gustat dintr-o băutură, întrucât veți suporta consecințele în cazul unui eveniment nedorit.„Asiguratorul RCA poate face regres împotriva propriului asigurat în cazurile prevăzute de Art. 58 din Legea 136/1995. Mai exact, pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, conducere fără permis sau când fapta este produsă cu intenție. Motivul principal pentru acest tip de regres este, în general, alcoolemia, iar valorile sunt destul de mari, deoarece sunt și victime cu vătămări corporale”, a precizat reprezen-tantul unei firme de asigurări.