Prins fără permis, la volanul unui Mitsubishi Pajero

Un constănțean de 34 de ani s-a ales cu dosar penal, după ce a fost prins la volanul unui Mitsubishi Pajero, deși nu are permis auto.Aseară, în jurul orei 20.20, polițiștii de frontieră de la Cernavodă au oprit autoturismul pentru control.Mașina, înmatriculată în Anglia, era condusă de un constănțean de 34 de ani. La solicitarea documentelor pentru control, conducătorul auto a declarat că nu are asupra sa permisul de conducere. În urma verificărilor s-a stabilit că bărbatul în cauză are permisul de conducere suspendat din data de 11 septembrie 2013.Polițiștii de frontieră au întocmit lucrare penală pentru săvârșirea infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are permisul de conducere retras sau anulat.