Prins beat la volan

Ştire online publicată Joi, 03 Martie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un tânăr din Valu lui Traian a fost surprins, ieri dimineață, de către polițiștii rutieri în timp ce conducea un autoturism pe drumurile publice, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice (1,24 mg/l alcool pur în aerul expirat). Bărbatul se numește Florian Cioacă și are 34 de ani. Individul este cercetat, în stare de libertate, pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice. Corina BAGIE