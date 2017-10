Principele Radu l-a informat pe responsabilul Catedralei Regale că urmează înmormântarea Regelui

Ştire online publicată Duminică, 28 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Protosinghelul Caliopie, responsabilul pentru construcții și probleme de patrimoniu în cadrul Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, inclusiv pentru Catedrală Arhiepiscopală și Regală de la Curtea Argeș, a declarat într-un interviu pentru Jurnalul de Argeș că Principele Radu l-a anunțat să fie pregătit pentru înmormântarea Regelui Mihai.Protosinghelul Caliopie a explicat că un scenariu era pregătit pentru eventualitatea morții Regelui Mihai I al României încă din toamna anului trecut."Vă spun sincer că un scenariu am făcut pentru unul din membrii marcanți ai Casei Regale, fie regele, fie regina. După semnalele date, noi am crezut că acest scenariu se va adresa regelui. S-a întâmplat cum știți. Am făcut anumite scenarii încă din toamna anului trecut", a explicat acesta.Responsabilul Catedralei Regale de la Curtea de Argeș a fost anunțat de principele Radu că starea de sănătate a Regelui este într-o continuă degradare."Am vorbit chiar eu personal cu principele Radu care mi-a explicat că starea de sănătate a regelui este într-o continuă degradare. Adică posibilitățile fizice scad pe zi ce trece. El nu poate să estimeze în mod concret, pentru că nu poate să o facă, când va fi acest deznodământ. Dar semnalele nu sunt pozitive așa încât, din nefericire, anul acesta poate să se încheie și cu celălalt eveniment. Dacă nu anul acesta, atunci poate la începutul anului următor. Nu știm exact. Până la urmă, noi credem în Dumnezeu și Dumnezeu este cel care hotărăște. Este și de intuit treaba asta, având în vedere că regele nu a putut să participe la evenimentul major, ultim din viața femeii iubite și a mamei copiilor lui. Am convingerea că dacă ar fi putut cu adevărat să participe la acest eveniment, cu siguranță Regele Mihai participa", a mai spus Protosinghelul Caliopie.