Principalele hazarde care se pot manifesta în Constanţa

Principalele hazarde care se pot manifesta în Constanța

Omul trăiește permanent într-un mediu în care este expus unei mari diversități de situații mai mult sau mai puțin periculoase, generate de numeroși factori. Manifestările extreme ale fenomenelor naturale, cum sunt cutremurele puternice, furtunile, inundațiile, la care se adaugă accidentele tehnologice, pot să aibă influență directă asupra vieții fiecărei persoane și asupra societății în ansamblu. Având în vedere dispunerea geografică și amploarea dezvoltării sale economice, județul Constanța este expus majorității categoriilor de hazarde care se pot produce.„Constanța poate determina la un moment dat inundații de mari proporții, datorită ploilor abundente determinând creșteri de nivel pe fluviul Dunărea și pe cursurile de apă interioare ale județului. Predispuse la inundații sunt zonele din arealul localităților Ostrov, Băneasa, Rasova, Seimeni, Cogealac, Topalu, Hârșova etc.. Zonele de risc unde pot apărea alunecări de teren sunt localitățile dispuse pe malul Dunării, astfel: Ghindărești, Topalu, Capidava, Dunărea, Seimenii Mici, Cochirleni, Rasova, Dunăreni, Viile. Deși județul Constanța se găsește situat într-o zonă cu o mai slabă activitate seismică, nu trebuie neglijat faptul că ne aflăm la mai puțin de 300 de kilometri de zona Vrancea, iar un cutremur major produs în acea zonă poate avea implicații imprevizibile. În caz de accident nuclear, la CNE Cernavodă, cu depășirea barierei de protecție a anvelopei se pot elibera și dispersa în mediu produși de fisiune sub formă gazoasă, lichidă sau solidă. Produșii radioactivi gazoși și sub formă de aerosoli se pot răspândi pe o suprafață mare, astfel încât în cazul unui accident nuclear major se pot depăși „Nivelurile de intervenție asociate măsurilor de protecție”. Radioactivitatea poate depăși normele admise atât din punct de vedere al expunerii externe la radiații emise de radionuclizii prezenți în nor sau depuși pe sol cât și din punct de vedere al expunerii interne prin inhalare și consumul apei și alimentelor contaminate, prezentând un pericol deosebit izotopii radioactivi ai iodului, stronțiului, cesiului precum și ai gazelor nobile. Accidentele pe timpul transportului de substanțe periculoase se pot produce, în special, pe magistrala feroviară Constanța - Fetești și pe magistralele rutiere Constanța - Cernavodă, Constanța - Hârșova, Constanța - Mangalia, Constanța - Tulcea, Constanța - Ostrov, pe canalul Dunăre - Marea Neagră și în portul Constanța. De asemenea, incendiile de mari proporții se pot produce în mod deosebit în zona danelor petroliere din Portul Constanța, în zonele împădurite ale județului, în zonele cultivate cu păioase, precum și pe platformele de prelucrare și depozitare a produselor petroliere din Constanța și Midia.În plus, poluările accidentale sunt considerate hazarde ale căror cauze sunt de natură antropogenă (numai în rare situații putând avea și cauze naturale). În județul Constanța, în perioada ultimilor 10 ani, nu s-au produs poluări de mare amploare, care să provoace dezastre ecologice”, afirmă Paula Anghel, purtătorul de cuvânt al ISU Dobrogea.