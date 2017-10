Primul termen al procesului Remeş-Mureşan va avea loc pe 12 septembrie

Primul termen al procesului Remeș-Mureșan va avea loc pe 12 septembrie

Marţi, 10 Iunie 2008.

Înalta Curte de Casație și Justiție a fixat pentru 12 septembrie primul termen al procesului în care DNA i-a trimis luni, în judecată, pe foștii miniștri ai Agriculturii, Decebal Traian Remeș și Ioan Mureșan, dar și pe omul de afaceri Gheorghe Ciorbă. Fostul ministru al agriculturii, Ioan Avram Mureșan, a declarat, ieri, că dosarul trimis în instanță are la bază o acțiune a serviciilor de informații din Ministerul de Interne sub conducerea lui Vasile Blaga, iar DNA a vrut astfel să își arate atașamentul politic. „Presiunile asupra mea să semnez procesul verbal de prezentare a materialului de urmărire penală au crescut în ultima perioadă. (...) Eu am refuzat să fac acest lucru. Totul este o minciună, am ascultat acuma din nou fragmente din rechizitoriu. Noi vom demonstra că a fost o acțiune provocată de serviicile de informații de la Ministerul de Interne și de DNA. Fostele servicii de informații conduse de domnul Blaga.... Probabil că DNA, pe ultima sută de metri de campanie electorală, trebuia să-și arate atașamentul politic și să arunce această mare bombă și s-o reitereze după 9 luni de zile”, a afirmat fostul ministru, după ce a aflat că a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție. Procurorii anticorupție i-au trimis în judecată, luni, pe foștii miniștri ai Agriculturii, Decebal Traian Remeș și Ioan Mureșan - primul, pentru trafic de influență, iar cel de-al doilea, pentru complicitate la cumpărare de influență, în formă continuată - anunță DNA. Totodată, procurorii l-au trimis în instanță și pe omul de afaceri Gheorghe Ciorbă, în sarcina căruia a fost reținută infracțiunea de cumpărare de influență, în formă continuată. Anchetatorii au constatat că în zilele de 13 septembrie 2007 și 23 septembrie 2007, Remeș, în calitate de ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, deținută la acea dată, a acceptat și primit produse alimentare în valoare de 1.500 RON și suma de 15.000 euro de la Gheorghe Ciorbă, prin intermediul lui Ioan Mureșan. Banii și produsele alimentare au fost primite în scopul favorizării firmei SC „Construct Europromt” SRL Certeze (aparținând fiului omului de afaceri Ciorbă Gheorghe) la câștigarea a două licitații publice de atribuire de lucrări de amenajări funciare, prin exercitarea influenței pe care ministrul o avea asupra funcționarilor însărcinați cu derularea procedurilor de achiziție publică, din cadrul Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic și Vânătoare (ITRSV) Râmnicu Vâlcea - structură aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Omul de afaceri Gheorghe Ciorbă a oferit, prin intermediul lui Mureșan, ministrului Agriculturii Remeș, și un autoturism de lux marca „Audi Q7” în valoare de 65.000 Euro, fiind extrem de interesat în câștigarea licitației de la ITRSV Râmnicu Vâlcea. Procurorii spun că Mureșan a jucat rolul de intermediar, având la bază relația de prietenie cu Decebal Traian Remeș, în condițiile în care, cei doi au fost și colegi în Guvernul României în perioada 1997-2000.