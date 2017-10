Primul drogat din Constanţa care a beneficiat de „Justiţia terapeutică“

1

Cred ca Primul Drogat al Constantei va beneficia in curind de justitie

Si, alaturi de el, va beneficia de justitie si Porcul Vesnic Beat. Aceste doua scursori legionare, pt. toate faptele lor abominabile facute impotriva tuturor constantenilor, dintre care eu consider ca cea mai mare e pretul exorbitant al apei, vor ajunge acolo unde le este locul, adica la Poarta Alba. Si, nu peste mult timp vor fi urmati si de robul lor, Zdreanță Scupra, cel care a creat grupul infractional Zdreanță Scupra-Fane tiganu-Hanganu, grup infractional protejat de o politie care doarme pe ea. Actele de hunigalism la meciul Ovidiu–Eforie arata cit de dulce e somnul politiei patronata de Zdreanță Scupra. Acolo principalii huligani au fost Marius Axinciuc (huligan cu antecedente), Ion Iancu (un paria nespalat) si alti citiva paria nespalati de-ai lui Hanganu. Chiar o sa-l sfatuiesc pe Marian Carson sa ceara acestor huligani borîți o despagubire de cel putin doua sute de mii euro. Oricum Hanganu are multe antecedente in privinta asta printre care si acela ca a pus pe doi dintre paria lui, paria Ion Gavrila si cu fi-su, sa-l loveasca pe Bocai in 2012. Sa nu-si imagineze Hanganu ca o sa scape de temniță pentru toate mizeriile pe care le-a facut si le face in Ovidiu. Oricum, in Ovidiu vor fi alegeri anticipate. Orasul Ovidiu are nevoie de un om integru, care a dovedit ca pune drapelul patriei mai presus de interesele personale.