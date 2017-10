Primul curs-pilot de tir dinamic din Constanţa, în poligonul Zip Escort

1

IDPA

Stefan Lazar - "reprezentantul" IDPA in Romania!!! Pentru fraieri - merge. Ca s-a trezit si el dupa ce altii practica IDPA in Ro de prin 2010, este alta poveste. Problema cu acest stil de tragere sportiva este ca nu este recunoscut in Romania de catre stat prin Ministerul Tineretului si Sportului, asa cum prevede legea (Ordin de ministru, bla, bla, bla). La limita, IDPA, IPSC sau alte acronime de import, se pot practica in RO doar daca sportivii si proprietarii de poligoane sunt dispusi sa-si asume riscuri mari. In eventualitatea unui accident, chiar daca s-au respectat toate normele, tot se va gasi un facator de dosare penale sa-si bage nasul prin acte.Deci, mare galagie pentru nimic.