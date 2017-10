Primele şase transportoare PIRANHA vor ajunge la militarii români din Afganistan săptămâna aceasta

Primele șase transportoare PIRANHA vor ajunge la militarii români din Afganistan săptămâna aceasta

Ştire online publicată Luni, 08 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Primele șase transportoare amfibii blindate PIRANHA-III C, comandate de statul român în scopul modernizării infrastructurii militare, vor ajunge în Afganistan la începutul acestei săptămâni, informează un comunicat al MAp. Noua tehnică de luptă va intra în dotarea Batalionului 30 Vânători de Munte „Dragoslavele”, dislocat din luna iulie 2008 în Afganistan. Amintim că din acest contingent făcea parte și militarul Dragoș Traian Alexandrescu, decedat pe 31 august, dar și alți patru soldați care au fost răniți, după ce TAB-ul cu care executau un exercițiu de patrulare a trecut peste un dispozitiv exploziv improvizat. „Acțiunea are drept scop sporirea gradului de protecție a personalului pe timpul îndeplinirii misiunilor specifice în teatrul de operații”, motivează Ministerul Apărării decizia trimiterii transportoarelor și adaugă că totodată se are în vedere îmbunătățirea capacității de manevră a batalionului care acționează în provincia Zabul. Armata României derulează un program de achiziție pentru 31 de transportoare blindate pentru PIRANHA III C, care să înlocuiască treptat vehiculele blindate de luptă aflate în prezent în teatrele de operații din Irak și Afganistan.