Primele femei pompier la Constanţa

Primele femei pompier la Constanța

Pompierii militari constănțeni au în rândurile lor, de la 1 septembrie a.c., patru fete servant. Două dintre ele au fost repartizate la stația de pompieri Palas, iar alte două - la stația de pompieri Port Constanța. În curând, tinerele vor lua parte la misiuni reale de stingere a incendiilor. Este pentru prima dată când pompierii tomitani au printre ei fete servant. Nu sunt nici înalte, dar nici scunde, slăbuțe și drăguțe foc. De la 1 septembrie 2007, Vasilica Ciubuc, de 25 de ani, și Roxana Mihăilă, de 21 de ani, ambele din Constanța, lucrează la stația de pompieri Palas din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea. Nu la birou, îmbrăcate cu fuste mini și încălțate cu pantofi cu toc, ci ca pompieri servanți. Adică vor merge să stingă incendii. Amândouă au gradul de sergent major. Și-au ales o meserie grea, dar plină de satisfacții. Dacă Vasilica are „antecedente” în familie (soțul său, plutonier major Alexandru Ciubuc, de 32 de ani, este șef de gardă de intervenție la stația de pompieri Palas), Roxana ne-a mărturisit că și-a dorit foarte mult să îmbrățișeze cariera militară. Este singura din familia ei care și-a ales o asemenea ocupație. Pregătirea anterioară a fetelor nu are nici în clin, nici în mânecă cu meseria de pompier, însă acest lucru nu le împiedică să fie optimiste. Vasilica Ciubuc este absolventă a Liceului Agricol și a lucrat ca promoter. Ea este mămica unei fetițe în vârstă de cinci ani. Roxana Mihăilă a făcut Liceul Economic, iar în prezent este studentă la Facultatea de Finanțe - Bănci din cadrul Universității Ovidius. A fost contabilă înainte să vină la pompieri. Un loc de muncă sigur și un salariu bun Colonelul Traian Oprea, comandantul stației de pompieri Palas, are încredere în cele două tinere. Ofițerul este de părere că fetele vor face față cu brio misiunilor la care vor participa. Când au dat concurs pentru a fi angajate, Vasilica și Roxana au avut de trecut mai multe probe fizice, eliminatorii, ce nu au fost deloc ușoare. Până să participe la misiuni reale, fetele, la fel ca și băieții angajați odată cu ele care n-au făcut armata, au la dispoziție opt săptămâni de pregătire practică și teoretică. Perioada de instrucție pentru pompierii servanți angajați la 1 septembrie care și-au satisfăcut stagiul militar a durat patru săptămâni. La începutul lui octombrie, aceștia au intrat în pâine. Fetele spun că s-au adaptat la noul loc de muncă. „La început a fost mai greu, dar ne-am acomodat. Colegii noștri sunt înțelegători și ne ajută“, ne-a declarat Roxana Mihăilă. De altfel, ele au și sprijinul familiilor, care le-au susținut atunci când s-au decis să dea concurs la pompieri. Au acum siguranța unui loc de muncă, dar și un salariu bun. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea al Județului Constanța a scos la concurs, în această vară, peste 500 de posturi pentru subofițeri. Pentru că de la 1 ianuarie a.c. stagiul militar nu mai este obligatoriu, la concurs s-au putut prezenta și fete. Ele au avut de îndeplinit aceleași bareme ca și băieții. A fost al doilea val de angajări masive la ISU Dobrogea, după cel de anul trecut, când instituția a încadrat aproape 550 de subofițeri. 