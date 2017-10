Primarul unei comune din Olt, UCIS la vânătoare

Lucian Istrate, primarul comunei Tătulești, din județul Olt, a fost ucis la vânătoare, anunță Realitatea Tv. Potrivit primelor ipoteze, acesta ar fi fost împușcat accidental, de un alt vânător. Primarul era la o partidă de vânătoare, cu apropiați de ai săi, pe fondul cingetic aferent comunei, când s-a petrecut tragedia.Incidentul s-ar fi produs în jurul orei 11.30. Purtătorul de cuvânt al IPJ Olt, Claudia Radu, a declarat că a fost anunțat la numărul 112 faptul că o persoană a fost împușcată pe fondul de vânătoare din Tătulești. ''A fost chemată ambulanța care a constatat decesul persoanei împușcate, este vorba de primarul comunei Tătulești'', a menționat Radu, scrie Agerpres. Primarul era membru PSD.Localitatea Tătulești. s-a făcut cunoscută prin cele 8 biserici care sunt în comună.În 2012, Gândul scria că pe locul 2 la prezență în județul Olt a fost comuna Tătulești, unde s-a înregistrat o participare de 147.98%. Pe liste erau înscriși 819 votanți, dar au votat în total 1.212 alegători.Istrate Lucian (PSD) primarul din Tătuleși spunea că a avut o nuntă în sat și așa a crescut numărul de voturi pe listele suplimentare. "Sâmbătă a avut loc o cununie civilă și asta este explicația. În plus avem mulți locuitori care nu doresc să își facă buletin. Avem chiar mai mult de 400 de persoane. E chestia aia cu medicul de familie. Mai au și copii la oraș. Este exclus orice fel de turism electoral. Am oameni serioși aici", a declarat, la vremea respectivă, primarul Istrate Lucian. Comuna Tătulești are și opt biserici la o populație de 1.200 de persoane. Comuna are în componență șase sate.