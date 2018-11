Primarul Timişoarei explică pe Facebook pentru ce este anchetat de DNA: "Am semnat..."

Primarul Timișoarei explică pe Facebook pentru ce este anchetat de DNA: "Am semnat..."







"Am semnat contractele de vânzare întocmite de aparatul funcționăresc al Primăriei și GIRATE DE LEGALITATE prin 5 semnături, pentru cele două apartamente din poză, unul de 25 mp, altul de 50 mp - de fapt: niște maghernițe, într-un fund de curte, care n-aveau uși, geamuri, apă, electricitate!-, FĂRĂ TEREN, cu pretul dat de legea 112, de 11.300 euro, iar evaluatorul DNA, plătit din bani publici (!!!), pretinde că ar fi trebuit să fie vândute cu peste 70.000 euro! 70.000 euro niște maghernițe fără teren, repet!", scrie Robu într-o postare intitulată "Iată care este problema mea la DNA!".



El precizează că nu are nicio legătură cu restul dosarului, care vorbește de 1.000 locuințe vândute înainte ca el să fie primar și despre un prejudiciu de peste 40 milioane euro.



"Judecați singuri dacă sunt sau nu victima unui abuz!", mai afirmă Robu.



El subliniază într-un post scriptum că a ieșit în stradă - și va mai ieși! - pentru o justiție independentă, fără de care, în convingerile sale, "nu poate exista o societate civilizată, dar nu independentă de dreptate, de corectitudine, ci de persoane și grupuri de interese".



Primarul Timișoarei Nicolae Robu a fost audiat luni dimineață la sediul DNA, la ieșire el spunând că este vorba despre vânzarea a "două maghernițe" sub semmnătura lui.



"Eu sunt un om ultracinstit, ultracorect în tot ceea ce fac. Singura mea avuție până la vârsta asta, cu toate funcțiile pe care le-am avut, este onoarea. Nu pot să nu fiu revoltat când cineva atentează la onoarea mea și îmi împroașcă această singură avuție cu noroi. De ce să fiu eu trimis în judecată? De ce apare numele meu într-un material în care, pe patru pagini și jumătate din șase și ceva, e vorba despre lucruri total străine mie? În cazul meu, s-au vândut doar două maghernițe de către aparatul Primăriei, nu de către mine, cu o semnătură dată de mine, fără să mi se spună că acei chiriași au venit mai târziu sau alte aspecte. Sub garanția că totul este legal, dată de aparatul de specialitate", a declarat Robu, la ieșirea de la DNA.



În februarie 2017, DNA a anunțat că Nicolae Robu și fostul edil al Timișoarei Gheorghe Ciuhandu sunt urmăriți penal pentru abuz în serviciu în cazul vânzării a 967 de imobile, prejudiciul adus statului fiind de 40 de milioane de euro.



Alături de ei mai sunt urmăriți penal, tot pentru abuz în serviciu, viceprimarul Dan Diaconu, fostul viceprimar Traian Stoia și fostul director în Primăria Timișoarei Martin Staia.



"În perioada 1996 - 2015, mai mulți funcționari publici din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, precum și alte persoane, și-au încălcat atribuțiile legate de aplicarea Legii 112/1995 și au deposedat statul român de 967 de imobile, majoritatea aflate în centrul vechi al orașului, producând un prejudiciu estimat la 40 de milioane euro în dauna statului", arată procurorii.



Ei precizează că Legea 112/1995, care a intrat în vigoare în 1996, le dădea dreptul foștilor proprietari și moștenitorilor lor să își redobândească imobilele confiscate în mod abuziv de regimul comunist sau să primească despăgubiri pentru ele.



"Totodată, legea a dat dreptul chiriașilor să cumpere imobilele în care locuiau, dar numai acelor chiriași care dovedeau că, la data intrării în vigoare a Legii 112/1996, aveau contracte de închiriere a acelor imobile și le ocupau la acea dată", explică anchetatorii.



Ei arată că funcționarii publici din cadrul Primăriei Timișoara au vândut imobile, la prețuri modice, unor persoane influente, care nu erau îndreptățite să le dobândească, scrie romaniatv.net





