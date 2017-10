Primarul şi şeful Poliţiei din Ciocârlia au salvat două persoane rătăcite prin nămeţi

Primarul și șeful Poliției din Ciocârlia au salvat două persoane rătăcite prin nămeți

La aproximativ 12 ore după ce doi constănțeni au pus pe jar autoritățile constănțene, anunțând că s-au rătăcit prin nămeții de pe câmpul dintre localitățile Corbu și Săcele, un nou apel la 112 semnala o situație asemănătoare în apropierea localității Ciocârlia. Un bărbat de 30 de ani a cerut ajutorul oamenilor legii, spunând că, de aproximativ o oră și jumătate, el și concubina lui în vârstă de 41 de ani sunt în nămeți, undeva între localitățile Ciocârlia și Izvorul Mare. În căutarea lor au plecat primarul comunei Ciocârlia, Traian Dragomir, și șeful Postului de Poliție din localitate, agentul principal Diner Caibula, iar în aproximativ 30 de minute i-au găsit și i-au adus în siguranță la sediul postului de poliție. „Cei doi lucrau la o fermă din apropiere de Ciocârlia, s-au certat cu patronul, iar după lăsarea întunericului, s-au decis să plece spre Izvorul Mare. Nu cunoșteau însă bine zona, iar din cauza întunericului și nămeților, s-au rătăcit. Atunci au sunat la 112 și au spus că au nevoie de ajutor. Au dat ca punct de reper faptul că sunt lângă piciorul unei eoliene în construcție. Noi am luat numărul lor de telefon de la Serviciul 112, am menținut în permanență legătura cu cei doi și am plecat în căutarea lor”, ne-a povestit primarul Traian Dragomir. Edilul șef și polițistul au pornit pe câmp într-o mașină de teren, dar, din cauza nămeților, nici mașina nu a mai putut să avanseze prea mult. Astfel că cei doi salvatori au pornit pe jos prin zăpadă, ajutându-se de o lanternă din dotarea Poliției. „Cei doi erau la aproximativ 800 - 900 de metri de fermă, se adăpostiseră lângă eoliană. Cunoșteam zona, astfel că i-am găsit în aproximativ 30 - 35 de minute”, a adăugat edilul. După ce s-au încălzit în sediul Poliției Ciocârlia, cei doi au fost preluați de o ambulanță și transportați la Spitalul Județean Constanța, pentru a primi îngrijiri medicale. De altfel, femeia le-a spus cadrelor medicale că este și însărcinată.