Primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman, reținut de DNA pentru 24 de ore

1

fosti comunisti securisti bogati an secret .

Totii comunisti securisti sau an bogatit prin turnare ciripire si coruptie de pe cetateni muncitori / mineriatelor si agricultura .cu venirea revolutiei 1989 sa profitat la maxim fugind an afara si veniti anapoi fosti comunistii. Sunt nascut an 1982 -dar am imaginatie an ori ce poveste an prezent cat si pe viitor .