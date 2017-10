Primarul Radu Mazăre, reţinut de DNA

2

finalul mult asteptat

. Existenta celor doi mafioti fara scrupule , Mazare si Constantinescu , se datoreaza si faptului ca electoratul acestora , adus la sapa de lemn , i-a votat primind ajutoare sociale umilitoare . Un alt factor determinant a fost si inca este complicitatea tuturor partidelor si liderilor acestora care i-au sprijinit pe cei doi atat prin afacerile facute impreuna cat si in tactica declarata , de a nu se pomeni numele lor in campaniile electorale , sub pretextul ca " noi luptam cu PSD nu cu liderii acestui partid ". S-a mers pana acolo incat pana si bruma de liberalism a fost tradata cand PNL a trecut in tabara PSD datorita unor ticalosi ca Hasotti , Dragomir , Manea si altii ca ei . Puterea si abuzurile PSD si ale lui Mazare si Constantinescu s-au datorat nu atat calitatilor lor politice si manageriale cat slabei activitati politice ale partidelor locale , la fel de oportuniste si ticalosite . Un rol activ si nociv l-a jucat o parte a presei locale , platita gras ca sa dezinformeze cetatenii , dand dovada unui partizanat condamnabil . Actiunea de lichidare a mafiei din Constanta este abia la inceput . Se va continua cu Chiru , Culetu si multi altii facuti din acelasi aluat mizerabil . Sa fim optimisti .