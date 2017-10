PRIMARUL RADU MAZĂRE A FOST REŢINUT!

PRIMARUL RADU MAZĂRE A FOST REȚINUT!

La solicitarea reprezentanților mass media, în completarea informațiilor privind perchezițiile desfășurate în locații din municipiile Constanța, București și jud. Dâmbovița (detalii în comunicatele nr. 414 din 8 aprilie 2014), Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat să transmită următoarele:Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combaterea infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, a inculpaților: - MAZĂRE RADU ȘTEFAN, primar al mun. Constanța, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită; - MORGENSTERN AVRAHAM, reprezentant al unei societăți comerciale, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de dare de mită;Din ordonanțele de reținere, întocmite de procurori a rezultat că există date și indicii temeinice potrivit cărora: La începutul anului 2011, inculpatul Mazăre Radu Ștefan, în calitate de primar al Municipiului Constanța, a lansat Programul de construire locuințe modulare grupate in Campusul Social “HENRI COANDA”, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local al Mun. Constanța. Pe fondul demarării acestui proiect, inculpatul Morgenstern Avraham, în calitate de reprezentant al unei societăți comerciale, a dorit să își asigure câștigarea licitației, ce urma a fi organizată. Astfel, în cursul anului 2011, i-a remis primarului municipiului Constanța, Mazăre Radu Ștefan, suma totală de 175.000 de euro, pentru ca acesta să-i faciliteze câștigarea licitației, ce avea ca obiect contractul de construire a campusului social, în valoare de 40.964.030 lei fără TVA (circa 10 milioane de euro). Banii, primiți în mai multe tranșe, au urmat un circuit ascuns, prin intermediul unor conturi aparținând unor societăți off shore, conturi deschise la bănci din străinătate, în jurisdicții cunoscute pentru condițiile restrictive privind cooperarea judiciară internațională în materie penală. În schimbul acestor sume de bani, inculpatul Mazăre Radu a efectuat o serie de demersuri ce intrau în sarcina atribuțiilor sale de serviciu (ex. inițierea unor hotărâri de consiliu local, prin care au fost aprobate diverse etape ale procedurii de achiziție sau prin care a fost favorizată societatea comercială reprezentată de inculpatul Morgenstern Avraham). Unele dintre cele mai importante demersuri efectuate de inculpatul Mazăre Radu Ștefan, în favoarea firmei respective, au fost cele, prin care, la solicitarea inculpatului Morgenstern Avraham, a fost aprobată creșterea valorii contractului de achiziție cu suma de 3.722.910 lei fără TVA – circa 900.000 de euro, în urma unei hotărâri a consiliului local, inițiată de primarul Mazăre Radu Ștefan.Inculpaților li s-a adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală, urmând a fi prezentați Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru emiterea mandatului de arestare preventivă pe 29 de zile.În cauză se efectuează acte de urmărire penală și față de alte persoane.Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.