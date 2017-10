Primarul pistolar din judeţul Constanţa

Primarul pistolar din județul Constanța

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus trimiterea în judecată a prima-rului comunei Oltina, Gheorghe Chirciu. Edilul este acuzat de uz de armă letală fără drept și braconaj cinegetic.Potrivit anchetatorilor, pe 13 aprilie, în jurul orei 21,00, echipa de pază a Fondului de vânătoare numărul 3 Băneasa a observat un autoturism care se deplasa pe DC 41, dinspre DJ 391A, către localitatea Satu Nou. Apoi, autoturismul a pătruns într-o cultură de păioase, unde, susțin procurorii, șoferul ar fi executat două focuri cu o pușcă de vânătoare. Ulterior, șoferul a fost identificat ca fiind primarul localității Oltina. Mai mult, deși i s-a pus în vedere de către paznicul de vânătoare să-i fie verificată mașina, edilul ar fi refuzat și ar fi părăsit zona.Primarul Gheorghe Chirciu susține, însă, că dosarul este o „făcătură”: „Nu se poate să mi se ia două declarații, de la polițist și procuror, într-o oră, și imediat să fie întocmit și rechizitoriul. În plus, cum să merg la braconat, ce, nu am ce să mănânc?! De fapt, în ziua respectivă nu eram la braconat și nici nu am tras vreun foc de armă, nici nu aveam pușca la mine. Noi avem niște pământ, cultivate cu porumb, și avem probleme cu mistreții, care ne distrug culturile. Mersesem în zonă pentru a verifica ce s-a mai întâmplat și atunci m-am întâlnit cu paznicul. De altfel, el chiar recunoaște în declarația aflată la dosar că nu a văzut nicio armă la mine. Se mai arată în dosar că ar fi găsit niște cartușe. Dacă într-adevăr le-au găsit, probabil sunt luate de pe câmp. Vom vedea dacă au făcut o expertiză și provin de la pușca mea; voi cere o contra-expertiză”.Mai mult, primarul a afirmat că nu se îngrijorează, căci știe că este nevinovat și toate acuzațiile au „răsărit” acum, în campanie, pentru a-i prejudicia imaginea.Reamintim că fiul primarului, Mircea Chirciu, este într-o relație cu Roxana, fiica fostului comandant al Poliției Constanța, Aurelian Zaheu.