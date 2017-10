Primarul Nicolae Matei rămâne după gratii

2

poloticienii

asa zisii politicieni sunt varza ,( in viziunea mea bolnava , nu orice drogat sau muncitor sau panarama poate ajunge primar sau deputat sau senator, iar dupa ei trag si toate cazaturile in functii de conducere pentru a nu mai exista nici un dubiusi nici o impotrivire in nelegiurile pe care le fac ) astazi standardul de inteligenta a cazut nu a scazut, de la omul cult, omul pregatit in domeniul administrativ sau juridic , respectat de semeni la panarame care au facut bani prin ,,afaceri curate''sau prostitutie ajunsi in functii inalte, indiferent de fucntia pe care o ocupa tot panarame sunt si cum o mana spala pe alta, vom vedea multe asemenea panarame in libertate sau condamnati cu suspendare deoarece sunt nevinovati. Interpretarea legii nu o poate face decat un om pregatit in domeniu dar care nu se lasa sub masa politicienilor , sper sa existe asemenea oameni ,, dumnezeu sa ne ajute ''si sa iasa la suprafta toate magariile pe care le fac acesti asa zisi politicieni.