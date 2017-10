Primarul NICOLAE MATEI a fost eliberat din arest. Sute de năvodăreni l-au aşteptat în faţa Primăriei

Primarul NICOLAE MATEI a fost eliberat din arest. Sute de năvodăreni l-au așteptat în fața Primăriei

Ştire online publicată Joi, 18 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Bucurie mare, ieri, la Năvodari. Primarul Nicolae Matei a fost eliberat din arest și va fi judecat în stare de libertate. La întoarcerea acasă, a fost întâmpinat de sute de localnici. Edilul spune că are planuri mari și nu îi va dezamăgi pe cei care i-au fost alături.Curtea de Apel Constanța a decis, ieri, punerea în libertate a primarului din Năvodari, Nicolae Matei. Acesta a părăsit Penitenciarul Poarta Albă cu lacrimi în ochi, vizibil emoționat de susți-nătorii care îl așteptau afară. După ce le-a transmis gândurile sale cele mai bune și i-a îmbrățișat pe toți, edilul și-a exprimat părerea în legătură cu situația în care se află."Lăsați-mă să învăț să vorbesc. Am trecut prin clipe grele. Nu doresc nici celor mai mari dușmani să treacă prin calvarul prin care am trecut eu. Cred că nu este normal să se întâmple ceea ce se petrece în țara aceasta, însă poate așa a vrut Dumnezeu. Poate așa mi-a fost sortit, pentru că Dumnezeu mi-a dat și bune, și rele. Este o experiență tristă. Am văzut atâta amărăciune aici, înăuntru. Mi-e dor de toți, de fiecare piatră și fir de iarbă din Năvodari", spune Nicolae Matei.De astăzi, înapoi la muncă!Primarul din Năvodari recunoaște că i-a fost dor de locuitorii și de orașul său, astfel că își dorește să înceapă treaba cât mai repede cu putință."Conform legii, probabil de mâine (astăzi - n.r.) voi începe treaba. Secretarul orașului va face un referat către domnul prefect, pentru a constata că pot trece la treabă. Cel mai probabil, joia viitoare voi discuta cu viceprimarul despre starea localității. Oricum, am vorbit cu dumnealui de cel puțin două-trei ori pe săptămână. Ne dorim ca planurile să meargă înainte, să ducem orașul mai departe. Le mulțumesc tuturor celor care, atunci când m-au arestat, au ieșit în stradă în număr de peste două mii. Sunt recunoscător și le mulțumesc oamenilor pentru încredere. N-aș vrea să comentez arestarea mea. Vreau doar să mă împac cu toată lumea și vreau, în primul rând, să nu fac rău orașului meu", mărturisește edilul.Primarul, primit în Năvodari cu aplauzeAjuns în Năvodari, Nicolae Matei s-a emoționat până la lacrimi pentru primirea călduroasă de care a avut parte. Sute de năvodăreni l-au așteptat pe străzi și l-au aplaudat."Vă mulțumesc mult pentru că v-ați gândit la mine și, chiar dacă am fost închis, gândul meu a fost în Năvodari în fiecare zi. Vă promit că planurile pentru acest oraș vor continua", le-a spus Matei localnicilor.