Primarul Năvodariului, trimis în judecată într-un nou dosar

3

ciudat

pai daca sumele erau ilicite, cum de au ajuns in bugetul primariei? bine ca au "stopat coruptia" aducind echipa de fotbal in faliment. Oare cum pot ei demonstra ca o vinzare-cumparare intre o firma si o persoana privata, deci nu un teren al primariei, este act de coruptie? se pare ca DNA scrie in dosare ce povesti doreste, doar despre cine primeste ordin, in timp ce adevaratii corupti nu pot fi anchetati pentru ca, vezi doamne, sumele luate individual sint sub 200 00 euro, insa nici nu se deranjeaza sa le adune, ca sa vada cit de mari sint. Praf in ochi. Cine stie ce ilegalitati nu se puteau face in prezenta lui Matei... Bah, de parca ziarele ar face vreo investigatie si ne-ar da vreo informatie serioasa. O stire e o stire, s-a deranjat vreo institutie mass-media sa verifice documentele de la dosar, sa faca vreo ancheta, sau doar publica ce primesc prin comunicate de presa si prin agentiile de stiri?