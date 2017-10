Primarul localităţii Ovidiu, Dumitru Bocai, băgat în spital de un simpatizant liberal

Primarul localității Ovidiu, Dumitru Bocai, băgat în spital de un simpatizant liberal

Edilul localității Ovidiu și totodată candidatul PDL pentru un nou mandat, Dumitru Bocai, a ajuns pe patul de spital în urma altercației în care a fost implicat în sediul Poliției din localitate. Bocai a declarat că se simte "foarte rău", acuzând dureri în zona capului, tulburări de vedere, amețeli și o stare generală foarte proastă.Incidentul s-a petrecut duminică, atunci când Ion Gavrilă, un simpati-zant al candidatului liberal Ciprian Hanganu, l-a pocnit cu pumnul în față chiar în fața polițiștilor."Acum sunt la spital pentru că nu mă simt deloc bine. Mă doare capul foarte tare și am amețeli, nu mă pot ține pe picioare. Vă imaginați care a fost impactul în condițiile în care eu am 70 de kilograme, iar bărbatul care m-a lovit are peste 120. Am făcut plângere la poliție, dar oricum oamenii legii știau despre ce este vorba pentru că s-a întâmplat chiar în sediul lor. În primă fază m-a înjurat pe stradă. Fiind în campanie electorală, eram în oraș, mergeam din casă în casă, cum se procedează. A mers după mine și m-a amenințat în continuu. Mi-a spus că o să văd eu ce se va întâmpla când o să vină Hanganu la pu-tere, că aș fi pus eu pe cineva să-l bată. Căuta orice pretext să se lege de mine și să devină agresiv. Am intrat în una din case unde eram așteptat de mai mulți localnici și am sunat la poliție pentru a-l reclama. Vă dați seama ce mi-au zis oamenii: «Domnule primar, dacă nu aveți apărare, noi ce să mai zicem?!». Între timp, reprezentanții poliției m-au sunat și mi-au zis că l-au prins. M-am dus acolo pentru a discuta cu el. La început era doar agresiv verbal, apoi mi-a tras un pumn în față. După ce m-a lovit s-a trântit la pământ și a început să țipe tot el că l-am lovit eu, în condițiile în care nici măcar nu l-am atins. Era și fiul lui acolo care imediat a început să țipe «Ai dat în tata! Ai dat în tata!». S-a băgat sub un birou și i-am spus să se ridice pentru că este bărbat și nu-i normal să facă așa. E clar că avea totul deja regizat. Eu nu sunt o persoană agresivă, nu am fost niciodată. Când am ajuns primar mi-am propus să fac ordine în golănia din Ovidiu și așa am și procedat. Candidatul PNL i-a luat în cârcă pe toți golanii, promițându-le că o să le facă și o să le dreagă când va câștiga funcția de primar. O să se aleagă praful de Ovidiu dacă va câștiga, dar am convingerea că oamenii nu vor așa ceva și vor ști să aleagă ce este mai bine pentru ei", a declarat primarul.PNL Constanța se dezice de agresorReprezentanții PNL Ovidiu au trimis, ieri un comunicat prin care își prezintă punctul de vedere cu privire la eveniment, menționând că agresorul nu face parte din rândul liberalilor:"Având în vedere incidentul petrecut în localitatea Ovidiu, respectiv presupusa agresare a primarului în funcție, Filiala Con-stanța a Partidului Național Liberal precizează faptul că Ion Gavrilă, cetățeanul implicat în eveniment, nu este membru al PNL. Și noi suntem interesați de lămurirea situației și așteptăm rezultatele anchetei desfășurate de instituțiile abilitate, având în vedere, conform relatărilor presei, că faptele s-au petrecut într-o secție de poliție. În măsura în care vom avea mai multe informații despre mersul anchetei, vi le vom pune la dispoziție în cel mai scurt timp posibil. De asemenea, vă comunicăm faptul că nu ne-am propus să batem primarii în funcție cu pumnii și picioarele, singura bătălie pe care dorim să o purtăm este cea electorală, măsurabilă în voturile exprimate la alegeri", se arată în comunicat.