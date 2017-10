Primarul din Năvodari, Nicolae Matei, un an şi şase luni după gratii

Primarul din Năvodari, Nicolae Matei, un an și șase luni după gratii

Un an și șase luni de închisoare cu executare. Aceasta este sentința definitivă în cazul primarului din Năvodari, Nicolae Matei, trimis în judecată pentru dare de mită. Deși în primă instanță Tribunalul Constanța l-a condamnat pe Matei la trei ani și jumătate de închisoare, sentința a fost atacată la Curtea de Apel, care i-a redus pedeapsa la un an și jumătate cu executare. În acest dosar, primarul Nicolae Matei a stat deja cinci luni în arest preventiv, această perioadă urmând să îi fie scăzută din perioada de executare a sentinței.Potrivit anchetatorilor, în perioada iunie-octombrie 2012, primarul orașului Năvodari i-a solicitat unui ofițer de poliție judiciară cu funcție de conducere (denunțător în cauză) să-i ofere protecție în anchetele penale care-l vizau și să intervină în aceste anchete pe care inculpatul le considera abuzive, nejustificate și motivate politic. În schimb, la data de 18 octombrie 2012, inculpatul Matei Nicolae i-a promis ofițerului de poliție, iar la data de 25 octombrie 2012 i-a și dat acestuia, două loturi de teren situate în Năvodari, cu o valoare de piață de 46.160 de euro.În acel context, la data încheierii contractelor, unul dintre interme-diari, Nicolae Vâlcu, a dat, în fața notarului o declarație care nu corespunde adevărului. În consecință, acesta a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare, pentru declarații mincinoase.