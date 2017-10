Primarul de la Agigea, Ion Ioniţă, trimis în judecată de DNA pentru un prejudiciu de 2,1 milioane euro

DNA Constanța îngrașă porcul în ajunul controlului CSM

Primarul de la Agigea, Ion Ioniță, trimis în judecată de DNA pentru un prejudiciu de 2,1 milioane euro

Vineri, procurorii DNA Constanța au dispus trimiterea în judecată a primarului de la Agigea, Ion Ioniță, a cinci angajați din cadrul primăriei Agigea - Ovidiu Molceanu Perva, Daniela Anca Istrate, Monica Popescu, Merygean Bolat și Nuridan Amet, a fostei secretare, Eugenia Lețu, și a lui Ion Sandu, afacerist. Dosarul are 71 de volume, iar prejudiciul total se ridică, spun procurorii, la 2,1 milioane euro. Într-o primă parte a dosarului, primarul Ion Ioniță a fost trimis în judecată pentru înșelăciune, abuz în serviciu în formă calificată, instigare la fals intelectual în formă continuată, fals în formă continuată și uz de fals în formă continuată. Procurorii DNA susțin că, în perioada 2002 - 2003, Ioniță a indus în eroare mai multe părți civile cu privire amplasamentul real al terenurilor pentru care au solicitat reconstituirea dreptului de proprietate și, implicit, cu privire la valoarea reală de circulație a acestora. O parte din terenuri, Ioniță a vândut-o personal, folosind procuri care atestau că reprezintă interesele persoanelor care dețineau respectivele terenuri. Cel puțin în cazul a trei familii, Ioniță, cu complicitatea Eugeniei Lețu, a înstrăinat terenurile ce le aparțineau lui Ion Sandu, acesta cumpărându-le cu aproximativ 10.000 dolari, dar vânzându-le, în scurt timp, către SC Selgros, cu 400.000 dolari. Anchetatorii susțin că Sandu, de origine din Brașov, avea informația că Selgros caută teren în zona Agigea, motiv pentru care a profitat de pont și a revândut opt hectare cu un profit enorm. Sandu este acuzat de complicitate la infracțiunea de înșelăciune, iar Eugenia Lețu de aceeași infracțiune, la care se adaugă fals în formă continuată. Achiziții publice fără organizarea de licitații Cea de-a doua parte a dosarului privește infracțiuni comise de Ion Ioniță și angajații din Primăria Agigea - Ovidiu Molceanu Perva, Anca Daniela Istrate, Monica Popescu, Merygean Bolat și Nuridan Amet. Procurorii spun că, în urma unei expertize contabile care se întinde pe 300 de pagini, s-a stabilit că cei șase au creat un prejudiciu de 28.630.297.846 lei vechi. Potrivit rechizitoriului, în perioada 2000 - 2004, au fost încheiate mai multe contracte de achiziții publice în mod direct cu furnizorii și prestatorii de servicii, deși valoarea lor depășea 50 milioane lei vechi, caz în care era obligatorie organizarea de licitații. Au fost acceptate la plată documente care dețineau date fictive, au fost ridicați în numerar bani din casieria Primăriei sau de la Trezoreria din Constanța folosind date nereale, sume care, se pare, au fost folosite de Ion Ioniță în interes personal și nu au mai fost returnate în contabilitate. Prejudiciul creat astfel se ridică la aproximativ 800.000 de euro. De exemplu, Primăria a cumpărat combustibil euro 3 pentru o centrală care folosea combustibil de tip M, nimeni neputând justifica la ce s-a folosit de fapt combustibilul cumpărat. În sarcina lui Ioniță s-a reținut că i-a instigat pe angajații săi să încalce atribuțiunile de serviciu, pentru a întocmi respectivele documente și a crea aparența unei legalități. Pentru această faptă, Ioniță a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunilor de abuz în serviciu în formă calificată, delapidare, fals, uz de fals, instigare la fals în formă continuată, deturnare de fonduri. Prejudiciu total: 2,1 milioane euro În ambele fapte, prejudiciile nu sunt recuperate, pe întreg dosarul ele atingând suma de 2.100.000 euro. Consiliul Local Agigea s-a constituit parte civilă în proces, la fel cele nouă părți vătămate (persoane fizice), precum și Selgros. Rechizitoriul se întinde pe 98 de pagini, iar dosarul are 71 de volume. De asemenea, au mai fost făcute disjungeri privind alte persoane sau chiar inculpați din acest dosar care sunt acuzați de diferite fapte, unele care sunt de competența DNA, iar altele care nu. 