Primarul Constanţei, despre decizia de astăzi a înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Primarul Constanței, despre decizia de astăzi a înaltei Curți de Casație și Justiție

Astăzi, primarul Constanței, Radu Mazăre, află de la instanța supremă dacă va rămâne sau nu în libertate. Acesta spune că nu are emoții, însă ia în calcul și petrecerea Paștelui după gratii. „Există două posibilități: ori mă întorc în camera numărul 17, unde mă așteaptă băieții - o să mă întorc și petrec Paștele cu ei - ori dacă nu, ceea ce cred și cred că este un Dumnezeu sus care vede și îi dă fiecăruia pe măsura lucrurilor bune pe care le-a făcut în viață, o să mă duc în cartierul de săraci și de amărâți și de oameni cu probleme, unde am făcut Paștele - noaptea de Înviere - și anul trecut. 98% nu am emoții, pentru că știu ce am făcut și știu care este realitatea. Niciodată nu poți însă să fii sigur”.