PRIMARUL CONSTANŢEI, DECEBAL FĂGĂDĂU, URMĂRIT PENAL!

2

Fiul lui Mazare

Daca nu-i este fiu,inseamna ca este sluga.Fagadau este sluga de partid si una din slugile lui Mazare.Acum aveti documente,aveti dovezi.Ce mai vreti ? Decebal Fagadau a fost o sluga credincioasa.Asa a ajuns primar,ca minte nu are.Pai ce ati crezut ? Chiar ati crezut ca voi l-ati ales pe Fagadau ? Ati crezut ca votul vostru a contat ? Intr-un comentariu postat aici in urma cu 1-2 luni l-am avertizat pe Fagadau ca in curand va dormi si el cu "valiza de alarma" pregatita la usa.Era vorba de autorizatiile de construire date pentru blocurile ridicate si finantate de clanurile locale liberalo-pesediste.Uite ca am avut dreptate.In plus Fagadau nu va termina actualul mandat.Mai avem un puscariabil pe scaunul de primar.Oras blestemat.La autorizatiile astea partidul a castigat pe vremea lui Mazare si castiga bani grei.In buzunarul lui Fagadau(o sluga proasta) rămân mai putini bani.Grosul banilor pleaca la partid,asta este regula.Daca partidul nu-si ia partea leului, Fagadau dispare. Dezvoltatorul castiga pentru ca valoarea apartamentelor se dubleaza daca blocul se ridica in centrul orasului sau in anumite zone favorizate,PSD castiga,Fagadau(prostul) castiga inca un mandat cu sprijin de la partid Constanta pierde.