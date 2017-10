Primăria din Lugoj a tăiat accesul la Internet pentru că funcţionarii "stau mai mult pe FACEBOOK"

Primăria din Lugoj a tăiat accesul la Internet pentru că funcționarii "stau mai mult pe FACEBOOK"

Sâmbătă, 18 Ianuarie 2014

Începutul de an a venit la Lugoj cu o pedeapsă mai puțin obișnuită prin administrațiile locale – angajaților le-a fost tăiat internetul.La această dată, în fiecare birou al Primăriei Lugoj internetul se dă "cu țârâita", angajații având acces la net doar două ore pe zi - scrie redeșteptarea.ro."În urma sesizărilor din partea populației, care s-au înmulțit în luna decembrie, am hotărât să restricționăm accesul la internet al angajaților Primăriei. Nu este posibil ca cetățeanul să intre într-un birou, iar funcționarul să nu fie concentrat la problemna acestuia până nu-și termină jocul sau ce face pe Facebook", a declarat pentru Redeșteptarea primarul Francisc Boldea care a precizat că șefii de birouri au acces continuu la internet.Restricțiile vor deveni permanente privind paginile care-i distrag pe funcționarii publici."Decizia este una temporară, până când vom reuși să restricționăm la fiecare calculator paginile cu pricina, în special Facebook-ul", notează edilul.Decizia este contestată de angajați, care spun că este exagerată și că nu-și mai pot urma programul normal."Eu am de trimis tot felul de documente la instituții. Toate instituțiile cu care lucrăm sunt în Timișoara. Nu pot neapărat să mă încadrez în cele două ore de internet. Pe sistemul actual, trebuie să-mi concentrez toată munca ce ține de internet pentru cele două ore. Nu știu ce fac dacă nu reușesc să fiu în Primărie atunci și am nevoie după intervalul respectiv. Rămâne pe a doua zi", ne-a declarat unul dintre funcționari care a dorit să-și păstreze anonimatul.În unele birouri oamenii au ajuns chiar să-și aducă stick-urile de internet de acasă. Internetul este "la liber" în Primărie doar între orele 12-14 în fiecare zi.