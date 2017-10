Primăria Constanţa va ridica autoturismele parcate neregulamentar

Amice, cine mi-a șutit mașina?

Primăria Constanța va ridica autoturismele parcate neregulamentar

Primăria municipiului Constanța va începe, în câteva săptămâni, să ridice autoturismele abandonate sau parcate neregulamentar pe domeniul public al orașului. În prezent, este în desfășurare procedura de selectare a unei firme care să salte mașinile și să le depoziteze în spații special amenajate. Măsura a fost luată din cauza numărului mare de autoturisme parcate ilegal și nu înlocuiește celebra caracatiță. Administrația locală a demarat procedura de selectare de oferte pentru achiziționarea serviciului ridicarea, transportul și depozi-tarea vehiculelor fără stăpân, neînscrise în circulație sau sta-ționate (parcate) neregulamentar, de pe domeniului public sau privat al municipiului Constanta. Firma câștigătoare va fi desemnată pe 28 mai, urmând să încheie un contract cu municipalitatea valabil pe un an, în valoare de aproximativ două miliarde de lei vechi. Mașinile vor fi depozitate pe strada Vârful cu Dor Odată definitivată procedura și încheiat contractul, societatea în cauză va proceda la ridicarea autotu-rismelor abandonate, inclusiv a celor implicate în accidente rutiere și părăsite o perioadă mai îndelungată, precum și a celor parcate neregula-mentar pe domeniul public și privat al orașului. Mașinile vor fi transpor-tate pe platformă și depozitate pe strada Vârful cu Dor, în depozitul de materiale – incinerator, unde va fi organizat un așa-zis „parc rece” sau, mai popular, cimitir de mașini. În momentul de față nu se cu-nosc amănunte privind valoarea amenzilor și serviciului pentru trans-portarea și depozitarea autoturis-melor, aceste lucruri urmând să fie stabilite în urma licitației publice organizate de primărie. În principiu, firma care va oferi cel mai mic preț pe mașină va câștiga contractul. Potrivit motivației administrației locale, pe terenurile aparținând domeniului public sau privat al Municipiului Constanța există vehicule improprii circulației pe drumurile publice sau fără plăcuță de înmatriculare ori alte marcaje oficiale sau alte împrejurări din care rezultă intenția neechivocă a proprietarului sau a deținătorului legal de a renunța la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului. Pentru vehiculele în privința cărora există, potrivit legii, indicii temeinice că ar fi fără stăpân sau ar fi abando-nate, precum și pentru cele parcate neregulamentar, agenții constatatori vor întocmi procese verbale de constatare, ridicarea urmând să fie efectuată pe baza unei dispoziții emise de organul competent. Serviciul de ridicare și transport a vehiculelor va fi în funcție de numă-rul de mașini depistate ca fiind fără stăpân, abandonate sau parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța. De menționat că ridicarea mașinilor va fi practicată în paralel cu aplicarea celebrei caracatițe. În principal, mașinile care blochează traficul Viceprimarul Decebal Făgădău ne-a declarat că în ceea ce privește autoturismele parcate ilegal se va acționa cu ridicarea și transportul în parcul rece în special în cazul mașinilor care staționează pe spațiul verde sau în locuri unde blochează căile rutiere și doar în cazul în care nu s-a aplicat cara-catița. „În principal, această măsură va viza autoturismele fără stăpân și epavele rezultate în urma unor accidente rutiere și abandonate în intersecții. De asemenea, s-a luat decizia ca și autoturismele par-cate ilegal pe domeniul public să fie ridicate și transportate la parcul rece, dar doar dacă nu s-a pus caracatița. Vor fi vizate mai ales mașinile parcate pe spații verzi, în parcuri și în locurile unde blo-chează căile rutiere. Și-a lăsat mașina în intersecție ca să bea o cafea în barul din apropiere, noi i-o ridicăm și să vină să și-o recu-pereze. De asemenea, mai sunt cazuri de autoturisme lăsate pur și simplu în intersecții cu zilele. Avem numeroase astfel de cazuri. Spre exemplu, avem o mașină cu numere bulgărești lăsată într-o intersecție din centrul orașului. I-am pus caracatiță, dar după trei zile ea este tot acolo, iar traficul este în continuare perturbat. În astfel de situații am putea ridica direct mașina”, ne-a precizat viceprimarul Decebal Făgădău. Proprietarul căruia îi va fi ridicată mașina va trebui să plătească o amendă plus serviciul de transport și depozitare, care va fi stabilit, în urma licitației, dacă vrea să își recupereze autovehiculul. Proiect din 2007 Proiectul de hotărâre al Consiliului Local privind ridicarea autoturismelor abandonate și parcate ilegal pe domeniul public și privat al orașului a fost adoptat încă din 2007. Atunci s-a organizat și o licitație publică pentru desemnarea unei firme care să presteze acest serviciu, însă societatea câștigătoare a renunțat la contract imediat din cauza unor probleme juridice. În acel moment se vorbea despre un cost de aproxi-mativ 1.000 de lei (amendă, transport și depozitare), pe care îl suporta șoferul căruia i se ridica mașina.