Primăria Constanţa a pierdut procesul cu Polaris. E obligată să plătească 91 de milioane de euro!

Primăria Constanța a pierdut procesul cu Polaris. E obligată să plătească 91 de milioane de euro!

Compania a câștigat procesul prin care Primăria Constanța este obligată la plata sumei respective ca urmare a faptului că nu ar fi pus în executare o hotărâre de instanță din 2012, de a aplica inflația la tarifele din contract.„Primăria Constanța a refuzat să aplice inflația tarifelor noastre. După epuizarea căilor amiabile, ne-am în-dreptat către instanțe. După un lung parcurs care a însemnat inclusiv judecata la Înalta Curte de Casație și Justiție, am câștigat la sfâșitul anului 2012 acest proces și primăria a fost obligată de sentință să aplice rata inflației la zi. Acest lucru nu s-a întâmplat și, după ce am așteptat aproape doi ani, am mers în 2014 din nou la instanță, cu un proces nou, în care am solicitat pe-nalități pentru nepunerea în executare a sentinței din 2012. Am câștigat la sfârșitul lui 2015 penalități de întârziere de 1% pe zi. Nici după acest demers nu s-a pus în executare hotărârea din 2012. Iar am așteptat un an, cu speranța că se vor lua măsuri de către primărie, apoi, la sfârșitul lui 2016, am deschis un alt proces de stabilire a valorii penalităților și de executare a lor. Am câștigat ieri (n.r. - miercuri, 26 aprilie) suma de apro-ximativ 91 de milioane de euro sub formă de penalități de întârziere”, a explicat Eduard Martin, administratorul unic al Polaris.v v vDe cealaltă parte, primarul Decebal Făgădău consideră că Primăria Constanța a procedat corect și spune că va face apel la cea mai nouă sentință.„Potrivit contractului dintre municipalitate și Polaris, acea ajustare a tarifului trebuie să se facă în conformitate cu Ordinul nr. 109/2007 al ANRSCE. Este vorba despre o documentație pe care Polaris nu a prezentată nici până azi. Noi nu o ținem pe a noastră, ci respectăm litera legii, care prevede foarte clar ce documente să aducă Polaris. Mai mult, atât ANRSCE, după un control făcut la primărie, cât și Curtea de Conturi spun că Primăria Constanța a procedat corect”, a declarat edilul.Acesta a mai adăugat că municipalitatea nu s-a opus niciodată acestei actualizări de tarife, conform inflației, „dar, neavând documentele potrivit ordinului 109, nu am putut-o pune în aplicare”. „Vom ataca în apel acea sentință, dar să nu uităm că, în tot acest timp, la Înalta Curte de Casație și Justiție există un dosar în care Polaris are calitatea de inculpat și în care se vorbește despre rezilierea contractului și despre un prejudiciu. Așa că voi apăra până la ultima cale de atac banul public cu perseverență. Voi milita pentru situația cea mai avantajoasă pentru municipalitate și voi merge până la ultima cale de atac posibilă”, a completat Decebal Făgădău.