Primăria Constanţa a băgat în buzunarele clientelei PSD peste 440 miliarde de lei, bani publici, numai în 2009 (II)

Primăria Constanța a băgat în buzunarele clientelei PSD peste 440 miliarde de lei, bani publici, numai în 2009 (II)

Astăzi vom continua să prezentăm circuitul cheltuirii banului public în folosul apropiaților celor care conduc județul și municipiul Constanța. Încrengătura de prietenii, afaceri și interese a pus stăpânire, numai anul acesta, pe aproximativ 440 miliarde de lei vechi din bugetul orașului. Suma aceasta a rezultat numai din calculele noastre și din contractele încheiate de Primărie și făcute publice deja. Precizăm că mai sunt o sumedenie de alte contracte care au fost atribuite însă municipalitatea întârzie să facă public numele societăților câștigătoare. 47 de miliarde de lei pentru Soti Cable Neptun Lista societăților comerciale mai mult decât apropiate de edilul Radu Mazăre continuă cu SC Soti Cable Neptun. Televiziunea înființată de primar și președintele CJC este și ea o abonată fidelă a banului public, câștigând pe bandă rulantă contracte consistente. Astfel, primul contract a fost acordat în data de 20 martie 2009 și se referă la „achiziția serviciului de publicitate TV prin intermediul unei agenții de publicitate”. În caietul de sarcini se precizează că municipalitatea a achiziționat clipuri publicitare, anunțuri publicitare și reportaje publicitare, datele tehnice menționate fiind identice cu cele regăsite și în documentația licitației organizate de Consiliul Județean. Valoarea contractului propusă de Primăria Constanța și adjudecată în întregime de TV Neptun este de 2.689.076 lei, fără TVA (peste 30 de miliarde de lei vechi, cu tva). Două luni mai târziu, Primăria Constanța a mai acordat un contract companiei Soti Cable Neptun, valoarea fiind de 835.000 de lei, fără TVA, adică încă vreo 10 miliarde de lei vechi cu TVA. Obiectul contractului îl reprezintă acordarea unei finanțări nerambursabile de către Primărie pentru ca Soti Cable Neptun să promoveze și să organizeze evenimente în cadrul Zilelor Constanței. Însă hemoragia banului public spre televiziunea partidului nu avea să se oprească aici. Pe 18 martie, Soti Cable Neptun a primit un alt contract consistent, de data asta din partea Confort Urban SRL, societate subordonată primăriei Constanța și finanțată tot din fonduri publice. Pentru contractul de „servicii de mediatizare a lucrărilor de drumuri prin intermediul unei agenții de publicitate”, instituția în cauză a pus la bătaie suma de 360.000 lei, fără TVA, însă avea să scoată din buzunar, în cele din urmă, 428.000 lei, fără TVA. Pe baza căror argumente s-a decis suplimentarea sumei, nu știm, însă cert este că televiziunea în cauză a primit mult mai mulți bani decât era prevăzut. Dacă facem o simplă adunare ajungem la concluzia că, în 2009, SC Soti Cable Neptun a primit, numai de la Primăria Constanța, 3.950.000 lei, fără TVA, adică peste 47 miliarde de lei vechi, incluzând și TVA-ul de 19%. Păi în condițiile astea, să-l tot cânți pe Mazăre de dimineața până seara. Pentru a salva aparențele, atât Mazăre, cât și Constantinescu, s-au retras oficial din acționariatul SC Soti Cable Neptun, însă nu au rupt nicio clipă relația cu televiziunea de suflet. Au plecat ei, însă pe metereze au rămas bunii lor prieteni și parteneri de afaceri Sorin Strutinski și Mihail Cârciog. În fapt, aceste contracte dintre Primăria Constanța și SC Soti Cable Neptun i-au adus primarului Radu Mazăre o nouă anchetă penală. Agenția Națională de Integritate a sesizat Prchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța în legătură cu săvârșirea de către edil a infracțiunii de conflict de interese. Mai exact, ANI îl acuză pe Mazăre că a acordat contracte pe bani publici unei firme în care acționari sunt partenerii lui de afaceri în alte societăți. Potrivit Agenției, cei doi acționari de la Soti Cable Neptun, Sorin Strutinski și Mihail Cârciog sunt parteneri de afaceri cu primarul Mazăre într-o altă firmă, Conpress Group. Pază pe bani grei Situația se repetă și într-un alt contract, nesesizat însă de ANI. Aceiași Strutinski și Cârciog, împreună cu Sanda Ciocoiu, membră PSD și om de încredere al edilului, au primit de la municipalitate, prin firma SC Conpress Holding SRL, un contract de 624.960 lei fără TVA pentru a asigura protecția funcționarilor și angajaților Primăriei Constanța aflați în exercițiul funcțiunii în perioada 15 februarie 2009 – 15 februarie 2012. SC Conpress Holding SRL a fost înființată în 1994, de Radu Mazăre, Gabriel Sorin Strutinsky, Mihail Cârciog și Nicușor Constantinescu. Printr-un act adițional la actele constitutive ale firmei, încheiat pe 6 februarie 2002, Radu Mazăre și Nicușor Daniel Constantinescu și-au cesionat părțile sociale Sandei Ciocoiu. Sorina Gina Hortolomei Moscu nu lipsește O altă firmă care are legătură cu anturajul primarului Mazăre și care a ciugulit ceva bani publici este SC Galactica House SRL. Societatea a primit un contract pentru întreținerea și igienizarea mobilierului urban din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia, în valoare de 166.860 lei, fără TVA. Potrivit Oficiului Registrului Comerțului, firma a fost înființată de Andreea Georgiana Șerban și de SC Clubo Galactic SRL, care le are drept acționare pe Andreea Georgiana Șerban și pe Sorina Gina Hortolomei Moscu. Pe Hortolomei Moscu o găsim în majoritatea afacerilor care se învârt în jurul Primăriei Constanța, inclusiv în cele care s-au făcut tranzacții cu terenurile retrocedate de Mazăre și pe care s-a pus sechestru. Mircea Dobre, consilier local PSD și afaceri cu Primăria Cea mai mare licitație organizată, în 2009, de către Primăria Constanța îi are printre câștigători pe câțiva dintre apropiații și colegii de partid ai edilului. Pentru achiziția de produse alimentare (pui, ulei, zahăr, făină, orez), municipalitatea a alocat 16.289.448 lei, contractul fiind împărțit în mai multe loturi. Astfel, pentru furnizarea puilor griller congelați, firma Matra SRL a primit suma de 7.299.288 lei, fără TVA. Pentru uleiul de gătit, contractul, în valoare de 3.271.200 lei fără TVA, a fost împărțit firmelor Matra SRL și Argus SA, în timp ce zahărul a fost furnizat de aceeași Matra și Dobre&Fii, pentru suma de 2.131.920 lei fără TVA. Făina de panificație a fost cumpărată de la Dobre&Fii, Dobrogea Group și Șapte Spice, pentru 547.080 lei fără TVA. Orezul a fost furnizat tot de SC Matra și Dobre&Fii, cele două societăți primind 3.039.960 lei, fără TVA. O grămadă de bani și doar două firme care se regăsesc în toate contractele: SC Matra și Dobre&Fii. Vom afla însă că nu întâmplător deoarece în spatele celor două firme se află pesediști de marcă. Astfel, SC Matra SRL Scornicești este patronată de un pesedist, Lucian Petrache, cunoscut drept un finanțator de bază al partidului, în timp ce Dobre&Fii este firma consilierului local municipal PSD, Mircea Dobre. În schimbul unor donații către partid, ambii au primit contracte grase din partea municipalității constănțene. Rechizite și cafele la super ofertă Nici rechizitele și ghiozdanele pentru copii nu au scăpat din mâna afaceriștilor protejați. În acest sens, rechizitele și ghiozdanele pentru copii, în vederea acordării de pachete cu ocazia sărbătorilor Paștelui, au fost furnizate Primăriei de către SC DAROFF SRL, contra sumei de 755.935 lei, fără TVA. Societatea, care îi are ca asociați pe Robert Penciu și Ana Penciu, a obținut în ultimii ani contracte peste contracte de la municipalitate și Consiliul Județean. O altă afacere cu iz de dedicație specială se referă la furnizarea de cafea și ceaiuri calde în cluburile pentru pensionari. Contractul, în valoare de 613.000 lei, fără TVA, a fost atribuit societății Prodigy Corporation SRL, firmă care până nu demult l-a avut în spate pe pesedistul constănțean Ovidiu Chircă. Potrivit presei locale, el și-a concesionat gratuit, la începutul anului, toate acțiunile către Lucreția Cioară, soția unuia dintre partenerii lui din altă afacere. Pe parcursul celor două zile am încercat să inventariem contractele acordate de Primăria Constanța, din bani publici, unor firme care nu sunt tocmai străine de anturajul primarului Radu Mazăre. Cu argumente, am demonstrat că peste 440 miliarde de lei vechi au fost atribuite câtorva firme care au printre acționari colegi de partid, rude, prieteni sau colegi de afaceri de-ai edilului. În acest demers am folosit site-ul de achiziții publice SEAP, precum și datele oferite de Registrul Comerțului Român.