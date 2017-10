Primar ameninţat într-o benzinărie cu cuţitul. Făptaşul a fost prins

Primar amenințat într-o benzinărie cu cuțitul. Făptașul a fost prins

Ştire online publicată Marţi, 14 Februarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Primarul municipiului Orșova, Marius Stoica, a fost agresat și amenințat cu cuțițul, luni seara, într-o benzinărie de la intrarea în oraș, de un individ. Marius Stoica a precizat că îl cunoștea pe agresor, dar nu știe de ce a recurs la acest gest.„Eram în benzinărie să îi cumpăr copilului un suc, mă rugase să îi duc acasă. Am luat sucul, m-am dus la casă, am plătit și apoi a apărut un om așa... mai robust, cu tatuaje multe, îl știam pe individ, are probleme cu legea. S-a repezit la mine, m-a înjurat, m-a amenințat. I-am zis să mă lase în pace. A reușit să mă scoată afară, acolo a profitat de faptul că nu era nimeni, m-a luat de gât și mi-a zis: „bă (...), potolește-te că te omor" și mi-a pus ceva la gât. Nu știu dacă era cuțit, nu am apucat să văd pentru că mă strânsese cu brațul de gât. M-am speriat, am început să mă zbat, am reușit să scap din prinsoarea lui și am fugit înapoi în magazin. Am sunat la 112, iar Poliția a venit imediat. El nu a apucat să fugă de la fața locului, așa că l-au luat la Poliție. Nu mi-a spus cu ce să mă potolesc, de ce m-a amenințat", a declarat primarul municipiului Orșova, Marius Stoica.Surse din cadrul anchetei au declarat luni seara că, în urmă cu o săptămână, același individ ar fi amenințat și un consilier local și tot el ar fi autorul incendierii, în urmă cu trei ani, a mașinii consilierului local Adrian Cican, pe atunci președinte PDL Orșova.