Prima sesiune reală de tragere pentru elevii de anul întâi de la Şcoala Militară de Maiştri Militari

Stăpânirea de sine a fost cuvântul de ordine, săptămâna trecută, în poligonul de tragere de la Capu Midia, unde elevii de anul I ai Școlii Militare de Maiștri Militari a Forțelor Navale au avut parte de prima lor sesiune de tragere cu armamentul din dotare.„Emoții nu pot să spun că am avut. M-am concentrat foarte mult pe ceea ce aveam de făcut. Acolo, pe aliniamentul de tragere, eram preocupat să ascult comenzile care ni se dădeau și să îmi amintesc perfect pașii pe care i-am învățat la instrucția tragerii. Recunosc, după ce primul glonț a ieșit pe țeava pistolului mitralieră căutându-și traiectoria spre țintă, am realizat responsabilitatea pe care o impune arma. Mi-am dat seama că este de ajuns o singură apăsare pe trăgaci pentru a curma o viață. Dar nu, nu am avut emoții. Am ales să devenim militari, iar arma este pentru noi un instrument indispensabil”, a povestit elevul Radu Paraschiv.Răspunsuri similare cu cel oferit de Radu au avut și colegii săi, tineri care au visat să îmbrace haina militară, să țină arma în mână și, la nevoie, să apere țara chiar cu prețul vieții. Elev Miruna Huțanu se află și ea printre cei care, săptămâna trecută, au apăsat prima dată pe trăgaciul unei arme. Dar, la fel ca și colegii ei băieți, fata spune că experiența a fost plină de adrenalină, dar a fost și confirmarea curajului de care este capabilă și a faptului că a făcut alegerea corectă, când a decis să îmbrace haina militară. „Da, a fost inedit, a fost interesant, dar nu, nu am avut emoții. Am fost pur și simplu atentă să nimeresc ținta într-un mod eficient. Mă așteptam ca reculul armei să fie mai puternic, dar totul a decurs foarte bine, firesc, exact cum ni s-a explicat la instrucția pentru tragere”, a spus eleva.