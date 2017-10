Prima rotaţie de trupe americane la baza Mihail Kogălniceanu va avea loc în iunie

Prima rotație de trupe americane la baza Mihail Kogălniceanu va avea loc în iunie

Ştire online publicată Miercuri, 16 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Din iunie, un contingent de 700 - 800 de militari americani va fi mobilizat la baza Mihail Kogălniceanu, marcând astfel prima rotație de trupe în baza unui acord semnat de cele două state, relatează publicația Stars and Stripes în ediția electronică. Un al doilea batalion va fi detașat în august, în Bulgaria, potrivit sursei citate. Un grup de comandanți și strategi militari se va deplasa între timp, în mai, în România pentru a începe implementarea primei etape de instruire a trupelor americane din cadrul Joint Task Force East. Fiecare etapă de instrucție va dura aproximativ două luni, la aceste manevre participând atât trupele americane, cât și cele ale țării gazdă, potrivit publicației citate. Trupele americane, alături de cele române și bulgare, vor fi instruite în operațiuni de asigurare a securității convoaielor, de patrulare, recunoaștere a dispozitivelor explozive improvizate și în alte discipline menite să le îmbunătățească capacitatea operativă, atât în comun, cât și separat, a declarat locotenent-colonelul Richard Spiegel, purtătorul de cuvânt al trupelor americane din Europa. Anul trecut, în august, militarii americani din cadrul batalionului 1 staționat în Germania au participat la exercițiul „proof of principle” derulat în România menit să testeze capacitatea trupelor de a participa la manevre militare continue. „Credem că am dovedit principiul”, a declarat Spiegel. „Anul acesta are loc rotația și vrem ca și aceasta să funcționeze”, a adăugat el. Circa 160 de militari americani vor participa la prima etapă de instrucție. Majoritatea militarilor care vor fi staționați la baza de la Mihail Kogălniceanu în cadrul primei rotații de trupe vor proveni din Batalionul 1 din Germania, Regimentul 4 Infanterie și Garda Națională din statul New Mexico. Statele Unite au semnat un acord cu România în decembrie 2005 în baza căruia militarii americani vor staționa la baza militară Mihail Kogălniceanu.