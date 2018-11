Prima reacție a Olguței Vasilescu după ce a fost respinsă pentru funcția de ministru







„CEx va decide dacă voi fi sau nu ministru”, a spus ea.



Biroul Permanent al Partidului a decis aseară să o propună pe Olguța Vasilescu pentru Ministerul Dezvoltării. Decizia va fi luată astăzi de Comitetul Executiv al partidului.



„Mi-am dorit foarte mult Ministerul Transporturilor, știam că pot să fac treabă acolo. De altfel, dacă vă uitați în urmă, în întreaga mea carieră, o să vedeți că peste tot pe unde am trecut am lăsat ceva în urmă. Zic că eram foarte calificată pentru acest minister, măcar din punct de vedere al managementului”, a spus Olguța Vasilescu, în Parlament.



„Am luat în calcul faptul că s-ar putea să fie, am analizat această chestiune în partid, mi-am asumat, nu a fost niciun fel de situație neașteptată pentru noi, pentru că știam că președintele este un om ranchiunos și că nu îmi va ierta declarațiile pe care l-am făcut despre domnia sa”, a adăugat ea.







Potrivit unor surse citate de Digi24, Liviu Dragnea nu ar mai dori să o propună pe Olguța Vasilescu pentru o funcție de ministru, pentru că se așteaptă ca aceasta să fie respinsă.



„E un joc de care președintele profită”, a adăugat ea.



Întrebată dacă șeful PSD, Liviu Dragnea, o mai susține pentru Ministerul Dezvoltării, Olguța Vasilescu a răspuns: „Ieri a fost o discuție în Biroul Permanent și au fost mulți colegi care au spus că era mai bine să merg de la început la Dezvoltare. Nu a fost niciun lider împotriva acestei nominalizari”.



Întrebată dacă există tensiuni între ea și Liviu Dragnea, fostul ministru a răspuns: Nu, nu există nicio tensiune”.

