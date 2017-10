Prima dată în România! Fără pantaloni, în mijloacele de transport

Ştire online publicată Miercuri, 07 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Evenimentul No Pants Subway Ride (Fără pantaloni la metrou), care are loc la nivel mondial începând din 2002, este plănuit să se desfășoare pentru prima dată și în București, duminică, de la ora 15.00, când locuitorii orașului sunt invitați să se plimbe cu metroul fără să poarte pantaloni.No Pants Subway Ride este un eveniment global, care se întâmplă an de an și care a început în 2002, în New York, la inițiativa Improv Everywhere.În acest an, la eveniment vor participa cel puțin 60 de orașe din lume, fiind pentru prima dată când manifestarea este planificată să fie organizată și în București, potrivit informațiilor prezentate pe pagina de Facebook dedicată "No Pants Subway Ride".Evenimentul se va desfășura duminică, de la ora 15.00, în toate orașele participante.