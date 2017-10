Prietenul la volan se cunoaşte

Prietenul la volan se cunoaște

Deoarece una din principalele cauze generatoare de accidente grave de circulație o reprezintă conducerea unui autovehicul pe drumurile publice de către o persoană care se află sub influența băuturilor alcoolice, în noaptea de 28-29 decembrie, în intervalul orar 22-02, polițiștii rutieri, în parteneriat cu Bergenbier au organizat o acțiune educativ-preventivă sub egida „Prietenul la volan se cunoaște”. Acțiunea s-a desfășurat pe bulevardul Tomis din municipiul Constanța și a avut drept scop înformarea conducătorilor de autovehicule cu privire la riscurile conducerii sub influența băuturilor alcoolice.Activitatea a constat în testarea conducătorilor de autovehicule , iar cei care nu au consumat băuturi alcoolice au fost premiați de către Bergenbier S.A. cu materiale promoționale (odorizante auto, raclete pentru parbrize, stikere etc.). Astfel, polițiștii au testat cu aparatul alcooltest peste 200 de conducători auto, pe care i-au premiat pentru că nu se aflau sub influența băuturilor alcoolice.