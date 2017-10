Presupuşii violatori a două tinere de 13 ani spun că totul nu a fost decât o… hârjoneală

Presupușii violatori a două tinere de 13 ani spun că totul nu a fost decât o… hârjoneală

Magistrații de la Tribunalul Constan-ța au finalizat, ieri, cercetarea judecătorească în dosarul în care cinci tineri sunt rejudecați pentru comiterea infracțiunilor de viol și perversiune sexuală. Cristian Gheorghe Onicel, Laurențiu Mădălin Răgușilă, Răzvan Viorel Amarie, Daniel Nicula și Ionuț Daniș au fost condamnați, inițial, la pedepse cuprinse între 6 și 12 ani de închisoare, numai că magistrații de la Curtea de Apel Constanța au trimis dosarul, la finele lui 2008, spre rejudecare. Ieri, avocații celor cinci au încercat să convingă instanța că s-ar impune efectuarea unei noi expertize medico-legale la Institutul Mina Minovici din București, deși sunt șase ani de la comiterea faptelor, opinie care a atras critica reprezentantului Parchetului, care a acuzat apărarea de încercarea de tergiversare a judecării dosarului. Instanța a respins însă cererea formulată de apărare și a dat cuvântul pe fond. Reprezentanții părților vătă-mate au solicitat condamnarea la ani grei de închisoare a celor cinci tineri, cât și despăgubirea față de cele două victime cu peste 300.000 de lei daune materiale și morale, mai ales că una dintre fete s-a ales cu o boală destul de gravă care, se pare, a fost cauzată de traumele suferite în urma violului. De partea cealaltă, avocații au solicitat achitarea tinerilor, spunând că la dosar nu există probe care să indice că a fost vorba de un viol. „Ce s-a întâmplat acolo a fost, probabil, o hârjoneală, o joacă între tineri” - au afirmat avocații. Magistrații de la Tribunalul Constanța urmează să se pronunțe pentru a doua oară în acest dosar. La prima judecată, Onicel a fost condamnat la zece ani de pușcărie, Răgușilă la 12 ani, Amarie - la șase ani, Nicula - la 12 ani, iar Daniș la 12 ani de detenție. De asemenea, ei au fost obligați la plata unor daune materiale și morale în valoare de 90.000 de lei. Victimele violurilor - două copile de 13 ani Potrivit rechizitoriului, în luna ianuarie 2004, Ionela C., de 13 ani, l-a cunoscut pe Onicel, pe atunci în vârstă de 16 ani, la o sală de box din Mangalia și s-a împrietenit cu el. După o lună și jumătate, acesta i-a cerut să întreți-nă relații sexuale cu el, dar fata a refuzat, motiv pentru care a fost bătută. Pe 7 februarie 2004, Ionela a mers împreună cu câteva prietene la o sală de internet, unde au apărut și Onicel, Răgușilă și Amarie. La un moment dat, grupul a plecat spre apartamentul lui Daniș, care era singur acasă și pe drum l-au luat și pe Nicula cu ei. Ionela a vrut să plece acasă, dar i-a fost frică de Onicel, care a tot amenințat-o cu bătaia. Odată ajunși acolo, băieții și-au pus planul în aplicare. Nicula a luat-o cu forța pe Ionela în dormitor și i-a cerut să facă sex cu el. Când a dat să o dezbrace, a apărut Onicel, care a preluat comanda, l-a dat afară pe Nicula, a lovit-o și a obligat-o să întrețină raporturi sexuale cu el. După ce și-a satisfăcut poftele sexuale, tânărul și-a lăsat amicii să profite de copilă. Abia după două săptămâni, Ionela a avut curajul să le spună părinților ce a pățit și tatăl ei a depus plângere la poliție. Medicul legist care a examinat-o pe Ionela a confirmat că a fost bătută și dezvirginată de curând. Și medicul psiholog a susținut că fata are un comportament specific persoanelor abuzate sexual. La numai o zi de la comiterea primei fapte, indivizii au violat o altă copilă de 13 ani. Georgiana Alexandra C., din Mangalia, s-a întâlnit la un magazin din oraș cu două prietene și cu Răgușilă și au mers acasă la acesta din urmă. Inițial, ea a refuzat, dar a fost totuși convinsă de amicele sale, care nu au stat însă prea mult. Când tânăra se pregătea să plece, Nicula a lovit-o cu un băț și a amenințat-o cu un cuțit, forțând-o astfel să întrețină raport sexual cu el. Între timp, în casă au apărut și Onicel, care a profitat de prezența Georgianei și a forțat-o să se culce cu el. Ca să nu poată fugi din casă, Nicula i-a luat fetei chiloții și pantalonii. Apoi, pe rând, au obligat-o și Răgușilă și Daniș, iar fata nu s-a mai putut opune pentru că era epuizată fizic și psihic. Abia după două zile, fata i-a povestit psihologului școlii ce a pățit și așa au aflat și părinții. Pe parcursul cercetărilor, indivizii au negat constant comiterea faptelor.