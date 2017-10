Presupuşii cămătari din Piaţa Chiliei, acuzaţi că l-au şantajat pe afaceristul Ion Şerban, lăsaţi în libertate!

Presupușii cămătari din Piața Chiliei, acuzați că l-au șantajat pe afaceristul Ion Șerban, lăsați în libertate!

Agitație mare, vineri, la Tribunalul Constanța. Zeci de persoane, rude, cunoscuți, prieteni ale celor 18 persoane arestate pentru că l-ar fi șantajat pe actualul om de afaceri și fost șef al Miliției Economice, Ion Șerban, au venit la instanțele de judecată pentru a fi alături de cei aflați în spatele gratiilor în momentul judecării recursurilor declarate de ei împotriva emiterii mandatelor de arestare preventivă. Trupele DIAS au escortat permanent mașinile Poliției și pe inculpați. Printre susținători s-au aflat Metin Cerchez și renumitul „Săceanu”. Sala de judecată a devenit, de asemenea, neîncăpătoare pentru rudele inculpaților și pentru cei 12 avocați care îi reprezintă pe inculpați. Metin Cerchez a declarat ziariștilor, înainte ca instanțele de judecată să ia în discuție recursurile declarate de cele 18 persoane, că mulți dintre cei arestați au făcut împrumuturi la bancă pentru a-i da lui Șerban să cumpere pământ. În schimb, Șerban le-a promis că le dă un procent din afacere. „Eu le-am zis atunci să meargă la DNA ca să facă plângere pentru înșelăciune, pentru că Șerban accesase apoi și fonduri europene” a spus Metin Cerchez. Numai că oamenii nu l-ar fi ascultat… De asemenea, el face acuzații grave vizavi de implicațiile din acest dosar: „Vineri seara (n.r. - seara arestării) l-am văzut pe Vasile Blaga intrând la IPJ Constanța. Cerem arestarea lui Ion Șerban pentru înșelăciune dacă acești oameni nu vor fi puși în libertate”. Așa-zișii cămătari îl acuză pe Ion Șerban de înșelăciune În fața magistraților constănțeni unii dintre inculpați au refuzat să mai declare ceva, spunând că își mențin declarațiile date la Poliție. Alții însă au vrut să vină cu anumite completări. Ismail Amet, spre exemplu, a spus judecătorilor că, în urmă cu mai bine de un an, i-a dat 50.000 de euro lui Ion Șerban, cu care acesta din urmă a cumpărat pământ. „Mi-a zis că devin asociat cu el, la terenuri” - a spus bărbatul. Suma de 50.000 de euro era luată însă cu împrumut de la bancă de către fiul său, care a ipotecat casa în care stau cu toții. „De-atunci și până acum ne-a dat câte o sumă nesemnificativă. De fiecare dată când îl căutam nu mă primea, spunea că nu are ce să-mi dea… Acum 6 - 7 luni am primit somație de la bancă în care mi se spunea că scot casa la vânzare. Nu este adevărat că l-am amenințat! Nu am fost niciodată la sediul firmei și nici nu i-am provocat distrugeri. Dețin o chitanță de mână din care reiese suma pe care i-am dat-o și data la care urma să-mi restituie banii. Mă consider total nevinovat!” - a mai spus bărbatul. Iusein Geilan a vrut să-și spună și el punctul de vedere. „Domnul Șerban mă acuză că am venit în biroul lui și l-am amenințat. În iunie 2010, m-am prezentat la firma lui Ion Șerban pentru a-l anunța că, în urmă cu o zi, banca m-a avertizat că, dacă nu voi lichida creditele la bancă, îmi va scoate casa la licitație. Eu am făcut credit la bancă, de unde am scos 40.000 de euro, garantând cu casa. Acest împrumut l-am luat pentru că Ion Șerban a spus că are o afacere profitabilă și că, din câștig, îmi va da un comision” - a spus bărbatul. Vineri seară, judecătorii constănțeni au decis admiterea recursurilor declarate de cei 18 și impunerea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea pentru o perioadă de 30 de zile. Decizia este definitivă. Acuzațiile aduse Tair Samet, Tair Ali, Ion Lucian Dragomir, Nagie Dragomir, Ismail Amet, Ismai Arun, Iusein Geilan, Ibraim Iusein, Derviș Nedret, Ibraim Erdinci, Tair Benghiuzel, Iașar Demiș, Iusein Niat, Memet Asan, Bairam Memet, Niat Albai Memet, Iusein Erdinci și Iașar Ali au fost arestați, în urmă cu o săptămână, pentru șantaj în formă continuată. Dintre aceștia, doar 15 au ajuns în arestul Poliției, Iașar Demiș, Derviș Nedret și Iusein Erdinci nefiind de găsit la locuințele lor, pentru ei fiind emise mandate de arestare în lipsă. În cursul zilei de 13 august, polițiștii din Constanța însoțiți de mascații de la DIAS au luat cu asalt locuințele unor indivizi din Piața Chiliei acuzați de șantaj. Acțiunea a pornit după ce fostul șef al Miliției Economice Constanța, Ion Șerban, a depus plângere împotriva cămătarilor din Piața Chiliei. În anul 2006, el a beneficiat de ajutorul cămătarilor, de la care a împrumutat 800 de mii de euro cu o dobândă de 10 - 20% pe lună. Sub diverse amenințări, fostul milițian a plătit două milioane de euro, însă, la un moment dat, nu a mai putut face față pretențiilor exagerate ale cămătarilor care îl amenințau cu moartea. Mai mult, anul trecut, „prietenii” din Piața Chiliei au intrat în sediul firmei pe care o are Ion Șerban și, după ce l-au bătut bine, au luat tot ce au găsit mai de valoare. Speriat de amploarea situației în care a ajuns, Șerban a depus plângere la Poliție, iar oamenii legii au început ancheta. La rândul lor, rudele persoanelor acuzate au altă variantă. Ei spun că Șerban îi induce în eroare pe polițiști, deoarece acesta a făcut împrumuturi la bănci, pe care le-a girat cu casele romilor, dar nu a mai putut restitui creditele. De curând, s-au trezit amenințați de reprezentanții băncilor cu pierderea locuințelor și au început să facă presiuni verbale asupra fostului milițian pentru a-și plăti ratele la bănci.