Prestau sex oral contra sumei de 20 - 30 de lei

Ştire online publicată Luni, 29 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

În acest week-end, polițiștii de la Secția 2 au fost cu ochii după prostituate. Se pare că și fetițele au avut multă treabă, pentru că cel puțin două dintre ele au fost prinse „în timpul acțiunii” de mai multe ori în interval de doar două zile. Potrivit IPJ Constanța, vineri seara, în jurul orei 20, polițiștii au prins-o în flagrant pe Valentina C., de 22 de ani, din satul Dor Mărunt, județul Călărași, în timp ce întreținea raporturi sexuale orale cu un bărbat, contra sumei de 30 de lei, pe bulevardul Aurel Vlaicu, din Constanța, în spatele oborului constănțean. În noaptea de 26 spre 27 iunie, în jurul orei 3,50, aceiași polițiști au prins-o în flagrant pe Loredana C., de 19 ani, din Pietreni, județul Constanța, în timp ce întreținea raporturi sexuale orale cu un bărbat contra sumei de 20 de lei, pe strada Dispensarului, din Constanța. A doua zi, cele două prostituate au fost prinse din nou de polițiști, alături de alte două fete, Alina C., de 21 de ani, din orașul Lupeni, județul Hunedoara, și Ana-Brândușa G., de 19 ani, din Constanța, în timp ce întrețineau raporturi sexuale orale cu patru bărbați, contra sumei de 30 de lei, pe bulevardul Aurel Vlaicu. Celor patru fete le-au fost întocmite dosare penale, ele fiind cercetate în stare de libertate pentru prostituție.